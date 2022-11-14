Orhan Kılıç kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Kılıç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

ORHAN KILIÇ KİMİNLE EVLİDİR?

ORHAN KILIÇ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

19 Ekim 1974 Almanya doğumlu olan Orhan Kılıç, aslen Giresunludur. 1.86 cm boyunda olan oyuncu 84 kilodur. Berlin Yüksek Sanatlar Akademisi oyunculuk bölümü mezunu olan Kılıç, Almanya'da ortalama 2 sene oyunculuk yapmış ve birçok yapımda rol almıştır. Sağır isimli dizide canlandırdığı Aras Dağlı karakteri ile Türkiye'de de ismini duyurmuştur.Sevilen oyuncu Hürriyet Gazetesi muhabiri Sema Eren'le 12 Şubat 2010'da dünya evine girmiştir.Kendisi Zehirli Sarmaşık Aşk Bir Hayal Derdest Dalga Kıran Elveda Rumeli Sağır Oda Kara Kutu