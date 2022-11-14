19 Ekim 1974 Almanya doğumlu olan Orhan Kılıç, aslen Giresunludur. 1.86 cm boyunda olan oyuncu 84 kilodur. Berlin Yüksek Sanatlar Akademisi oyunculuk bölümü mezunu olan Kılıç, Almanya'da ortalama 2 sene oyunculuk yapmış ve birçok yapımda rol almıştır. Sağır isimli dizide canlandırdığı Aras Dağlı karakteri ile Türkiye'de de ismini duyurmuştur.
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:04
Orhan Kılıç kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Kılıç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Başarılı oyuncu Orhan Kılıç son yılların en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki, Orhan Kılıç kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte, Orhan Kılıç'ın özel hayatına dair merak edilenler...
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:04
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