Orijinal Yazıcı Sarf Malzemelerinde İndirimler Başladı!

Dijital baskı alanında en iyi sonucu almak için, doğru ürünleri tercih etmek önemli. Yazıcı sarf malzemeleri de bunlar içinde en kritik ürünlerden. Sarf malzemelerinde, mürekkep ve fotoğraf kağıdı gibi ürünlerde kaliteli sonucu almak adına dünyanın en büyük markalarının orijinal ürünleri tercih edilmeli. Epson, Canon, Hewlett Packard, Brother ve Ricoh’un yanı sıra Fujifilm, Lexmark gibi markaların kaliteli ürün seçeneklerine yer veren Sarfet , kartuş, mürekkep ve fotoğraf kağıdı gibi ihtiyaçlarda en iyi çözümleri sunuyor.

Sarf Malzemelerinde Hangi Seçenekler Var?

Dijital baskı çözümlerinde en kaliteli sonucu almak, müşterilere en iyi ürün deneyimini sunmak için hem tercih edilen baskı makinesinin kalitesi, hem de sarf malzemeleri çok önemli. Kartuş mürekkebi, yazıcı mürekkebi ve tanklı yazıcı mürekkebi seçenekleri de bu anlamda önemli. Tabii ki mürekkepler dışında, fotoğraf kağıdında da ideal kalitede olması gerekiyor. A3 ile A6 boyutunda olabilen fotoğraf kağıtlarında, parlak ve kaliteli bir görünüm, fotoğraf çıktısının da kalitesini etkiliyor. Rulo ya da yaprak formunda fotoğraf kağıtlarını tercih ederek, dijital baskıda en iyi sonuç alınabilir.

Kaliteli Sarf Malzemesi Markaları

Yazıcı mürekkebi, kartuş mürekkebi, fotoğraf kağıdı gibi ürün seçeneklerinde doğru marka tercihi en iyi sonucu elde etmeyi sağlar. Bu markalar içinde yer alan Epson, Canon, HP ve Fujifilm en popüler baskı makinesi ve sarf malzemesi makineleri içinde yer alıyor. Bunlara ek olarak Brother, Ricoh ve Lexmark da son derece popüler. Yaprak ve rulo fotoğraf kağıdı seçeneklerinde ise Noritsu, sarf malzemeleri ile en iyi baskı sonucunu almak için tercih edilebilir. Bu markaların ürünlerinde, orijinal ürün garantisinin yer aldığı Sarfet Türkiye’nin en büyük sarf malzemeleri satış sitesi.