Orman alanlarına girişlere 31 Ağustos'a kadar yasak getirildi!













Ormanlık alana girişler yasaklandı!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD Başkanlığı, Meteoroloji'den edinilen sıcaklık artışları verileri ışığında orman alanlarının riskli bölgeler olduğu ve bu bölgelere girişler ile birlikte çevresinde ateş yakılmasının 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacağını bildirdi. Bildiri, "Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konulu genelge olarak 81 il valiliğine gönderildi. Valiliklere gönderilen genelgede hava sıcaklıklarının armasıyla birlikte orman alanları ile çevrelerinde artış gösterecek olan insan hareketliliğinin bazı bölgelerde orman yangınları riskini artırabileceğine dikkat çekildi ve bu konuda dikkatli olunması istendi.Genelgede; Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında son günlerde ortaya çıkan yangınların nedenlerinin göz önüne alındığı, bu nedenler arasında anız yakma, bağ-bahçe temizleme, çöplerin yakılması, tarla çalışmaları, enerji nakil hattlarından çıkan arızalar, piknik ateşi, kasıt, ihmal ya da dikkatsiz davranma sonuçlarında gelişmiş olan orman yangınlarına karşı bazı tedbirlerin alınması gerektiği aktarıldı.Orman yangını çıkabilecek olan riskli bölgelerde ve çevresinde ateş yakılması ve zamanda ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklandığının bildirildiği genelgede kamping işletmelerinin haricinde vatandaşların ormanlık alana girerek kap yapmalarına da izin verilmeyecek. Çevresinde ormanlık alan bulunan işletmelerde düğün ve benzeri organizasyonlara izin verilmeyecek ve yanına neden olabilecek havai fişek dilek balonu şeklindeki yanıcı madde kullanımlarına da müsaade edilmeyecek. Orman yangınından etkilenebilecek muhtemel yerlerde özel tedbirler alınacak ve yerleşim yerleri ile birlikte kritik yapı, fabrika, depo gibi yerlerin yetkilileri tedbir alması konusunda uyarılacak. Valilik kanalıyla hem toplumsal hem de bireysel tedbirler konusunda halk bilgilendirilecek orman görevlilerine jandarma ve polis devriyeleri de eşlik ederek denetimleri sıklaştıracak. Ayrıca, orman alanlarının üzerinde drone, KGYS gibi vasıtalarla izlemeler ve gözlemler de artırılacak.Orman yangınları sırasında hava müdahalesinde helikopter gibi hava unsurlarının su alacak yerlerinin doluluk seviyeleri periyodik kontrol edilecek, ihtiyaç halinde yeni su alma noktaları belirlenecek. Yangına müdahale faaliyetlerinde sorumlu olan kuruluşlar tehlike ve risklerle ilgili sürekli bilgilendirilecek, yangına karşı hizmette ihtiyaç duyulan birimlerin en hızlı müdahaleye gelecek şekilde personel, araç, ekipmanlarını ivedili olarak tamamlamaları sağlanacak.