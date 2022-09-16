YAŞAM
16 Eylül 2022 - 16:14

Orman işçilerine taşıyan arazöz devrildi: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz Evrenler Yavsı Mahallesi girişinde devrildi. Karşı yönden gelen tomruk yüklü kamyona çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrilen arazözün şoförü ve 2 orman işçisi yaralandı. Kazaya kapı araladığı öne sürülen tomruk yüklü kamyonun, arazözün devrilmesinin ardından durmayarak yoluna devam ettiği bildirildi.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 16:14
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Orman işçilerine taşıyan arazöz devrildi: 3 yaralı

Kaza Evrenlen Yavsı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dolbazlar istikametinden Salur Mahallesi istikametine hareket halindeki Kadir Dinç'in kullandığı 07 JD 574 plakasına sahip Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz karşı yönden yolu ortasından gelen tomruk yüklü kamyona çarpmamak için yolun sağına geçtiği sırada, sağ tekerinin şarampole inmesi sonucu devrildi. Kazada, yolun ortasına ters dönen arazözün şoförü Kadir Dinç'in yanı sıra arazözde bulunan orman işçileri Ali Çetin ve Mehmet Selçuk Şen yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından araç trafiğine kapanan Evrenler Yavşı yolu, devrilen arazözün vinç ekiplerinin desteğin ile yoldan kaldırılarak yol kenarındaki tarlaya alınmasının ardından açıldı.

Orman Müdüründen ziyaret

Kazaya neden olduğu öne sürülen tomruk yüklü kamyonun, arazözün devrilmesinin ardından durmayarak yoluna devam ettiği bildirildi. Kaza yerine giden ve kaza konusu ile ilgili bilgi alan Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, Manavgat Devlet Hastanesine giderek yaralı orman işçilerini ziyarette bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Arif Kaplan

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Haber Editörü
Haber Editörü
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