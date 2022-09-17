Şırnak'ın İkizce köyü girişinde toplanan partililere güvenlik güçleri dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan HDP milletvekilleri ve partililer gaz bombası ve tazyikli su ile dağıtıldı. HDP milletvekilleri Meral Danış Bektaş, Feleknas Uca, Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz ve Bedirhan Öztürk de yürüyüş için bölgeye geldi. Meral Danış Bektaş polislerle müzakerelerde bulundu, ama uyarılara rağmen dağılmayan grubu güvenlik güçleri gaz bombası ve tazyikli su ile dağıttı.
SİYASET
17 Eylül 2022 - 22:55
Orman kesimlerini bahane eden HDP'liler Cudi Dağı'na yürümek istedi
Şırnak'ta orman kesimlerini bahane eden HDP milletvekilleri ve partililer Cudi Dağı'na yürümek istedi. Çevre illerden Cudi'ye yürümek amacıyla gelen HDP milletvekilleri ve partililere Valilik çıkış izni vermedi.
SİYASET
17 Eylül 2022 - 22:55
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