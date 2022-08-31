Ormanda Kenevir Ekti, Suçüstü Yakalandı













Kocaeli'nin Kartepe ilçesi ormanlık alanda güvenlik güçlerince yapılan operasyonda ekilmiş halde 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, bir şahıs ise suçüstü yakalandı.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalar devam etmekte. Kartepe Acısı Mahallesinde ormanlık alanda uyuşturucu madde sahip olmak için Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan ekipler düğmeye bastı. Jandarma ekipleriyle yapılan ortak çalışmada O.B. adlı şahıs suçüstü yakalandı. Ekilmiş halde 28 kök Hint keneviri bitkisi imha edilirken, O.B. hakkında ise işlem başlatıldı.