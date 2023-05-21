YAŞAM
21 Mayıs 2023 - 21:30

Ormanda saklı 10 yüzü bulan dahi kabul ediliyor! 20 saniyede sonucu bulanın IQ'su 140!

Ormanda tasarlanan resmi zeka testinde 10 gizli yüz bulunuyor ve optik illüzyonu çözmek için 20 saniye süreniz var; IQ testine cesaret edenler ortaya çıksın! İşte testin ayrıntıları...

YAŞAM
21 Mayıs 2023 - 21:30
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Ormanda saklı 10 yüzü bulan dahi kabul ediliyor! 20 saniyede sonucu bulanın IQ’su 140!
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Optik illüzyon testi, zeka testlerinin çeşitlerinden biridir ve bu testte orman manzarasıyla karşılaşırsınız. İnternet üzerinde oldukça popüler olan bu testte, toplamda 10 gizli yüz bulunmaktadır. Bu yüzleri keşfetmek için sadece 20 saniye süreniz vardır. Bu zorlu test, cesaret eden herkesi bekliyor. IQ testi için süreniz başlamıştır!

BAKALIM YÜZÜ BULABİLECEK MİSİNİZ?

YÜZ



Her geçen gün daha fazla ilgi gören optik illüzyon testi, zeka testlerinin en heyecan verici olanlarından biridir. Bu testte, gerçek bir orman manzarasıyla karşılaşırsınız. Testin amacı, bu görüntüde saklı olan 10 yüzü bulabilmektir. Ancak bu görev oldukça zaman kısıtlıdır, yalnızca 20 saniye süreniz vardır. Kendini kanıtlamaya cesaret eden herkesi bu zorlu testin başına bekliyoruz. IQ testinizin süresi başlamıştır, başarılar!

İŞTE YÜZ BULUNAN PARÇALAR

yüz

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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