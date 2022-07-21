GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 14:32

Ormanlara giriş neden yasaklandı? Orman giriş yasakları ne zaman bitecek? Orman giriş yasakları ile ilgili merak edilenler

Aşırı sıcaklar nedeniyle Meteoroloji'nin uyarıları üzerine Orman Genel Müdürlüğü orman girişlerine yasak koydu. Peki orman yasakları ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 14:32
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ormanlara giriş neden yasaklandı? Orman giriş yasakları ne zaman bitecek? Orman giriş yasakları ile ilgili merak edilenler


Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde özellikle kıyı bölgelerde artacak sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarının artabileceği konusunda uyarı yapmıştı. Bu uyarının üstüne ormanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu. Peki Orman Giriş Yasakları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Orman giriş yasakları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Orman giriş yasakları

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı değerlendirmelerde bulunup yangın çıkış nedenleri arasında en çok çöplerin ateşe verilmesi, bağ bahçe temizliği, alan anız yakma, yıldırım, kasıt, piknik ve çoban ateşi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, dikkatsizlik ve ihmal görerek orman yangınları ile ilgili tedbirlerini aldı.

Orman giriş yasakları ne zaman başlıyor



Orman yangınlarında riskli olan bölgelerde bulunan ormanlarda ateş yakmak ve orman girişleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklandı.

Orman Giriş Yasakları

Emniyet yerleri kuruluyor

Orman yangınları ile ilgili alınan tedbirler arasında şu durumlar listelendi;

-Çöplerin döküm ve depolama yerleri, demiryolu kenarları ve piknik yerleri gibi yangın riski oluşturacak alanların çevrelerine yangın emniyet şeritleri açılacak. Turistik bölgeler, tesisler, meskun mahalleler ve ziraat arazileri gibi bölgelerden ormanlara sıçrayabilecek yangın risklerine karşı bu bölgelerle ormanlar arasına yangın emniyet yolları açılması planlanıyor.

-Yangın alanında yangına müdahale eden birimler Orman Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği yangın amiri yönetiminde hareket edecek. Yangın müdahalesinde görevli olan kurum, kuruluş, sivil toplum, özel sektör ve gönüllü koordinasyonlarının Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanmış Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

-Hava araçları su alma yerleri düzenli olarak kontrol altında olacak.

-Yangın müdahaleleri Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleşecek.

-Orman yangınlarında özellikle de havadan yapılan müdahalelerde helikopter gibi hava araçlarının su alma haznelerinin su doluluk seviyesi düzenli olarak kontrol edilip eğer ihtiyaç duyulursa yeni su alma noktaları da yapılacak.

-Orman yangınlarında müdahale eylemlerinde sorumlu olan kuruluşlar tehlike ve risklere karşı bilgi alacak. Orman yangınlarında ihtiyaç duyulan birimlerin en ivedi şekilde müdahale edecek personel, araç ve ekipman vb tüm ihtiyaçlarının hızlı olarak hazırlanması sağlanacak.

-Yangın söndürme esnasında kullanılacak araç gereç ve ekipmanlardan ihtiyaç doğrultusunda fayda sağlanacak, araç gereç ve ekipman ihtiyaçları kontrol edilerek eksik varsa tamamlanması sağlanacak. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar kurudu!
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar kurudu!
Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır
Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır
Son Haberler
Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları
Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar kurudu!
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar...
Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır
Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır
Mersin’de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı
Mersin’de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı
Karayollarında kaçak geçişlerin gecikme cezası 4 katına çıktı!
Karayollarında kaçak geçişlerin gecikme cezası 4 katına çıktı!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede! Netflix plartformunda yayınlanacak olan film için bir araya gelen ikilinin set fotoğrafları sızdırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede! Netflix...
Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi
Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak
Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak
Market alışverişi yapanlar dikkat! 150 TL hediye para ödenecek! Kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor
Market alışverişi yapanlar dikkat! 150 TL hediye para ödenecek! Kampanyanın...
Merve Boluğur ilk kez sahne alacak! Merve Boluğur'un bilet fiyatı şaşkına çevirdi
Merve Boluğur ilk kez sahne alacak! Merve Boluğur'un bilet fiyatı şaşkına...
Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımlar getirdi! AB’den Rusya ekonomisine sert hamle
Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımlar getirdi! AB’den Rusya...
Bolu'da endişeli bekleyiş sürüyor! İçme suyunun zehirleme sebeplerinden biri ortaya çıktı
Bolu'da endişeli bekleyiş sürüyor! İçme suyunun zehirleme sebeplerinden...
Abdullah Gül’den eğitim sistemine tepki! Eğitimde alarm zilleri çalıyor
Abdullah Gül’den eğitim sistemine tepki! Eğitimde alarm zilleri çalıyor
Kuzey Akım 1 krizi çözüldü, doğalgaz fiyatları düşüşe geçti!
Kuzey Akım 1 krizi çözüldü, doğalgaz fiyatları düşüşe geçti!