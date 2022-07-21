Ormanlara giriş neden yasaklandı? Orman giriş yasakları ne zaman bitecek? Orman giriş yasakları ile ilgili merak edilenler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde özellikle kıyı bölgelerde artacak sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarının artabileceği konusunda uyarı yapmıştı. Bu uyarının üstüne ormanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu. Peki Orman Giriş Yasakları
ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Orman giriş yasakları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Orman giriş yasakları
Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı değerlendirmelerde bulunup yangın çıkış nedenleri arasında en çok çöplerin ateşe verilmesi, bağ bahçe temizliği, alan anız yakma, yıldırım, kasıt, piknik ve çoban ateşi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, dikkatsizlik ve ihmal görerek orman yangınları ile ilgili tedbirlerini aldı.
Orman giriş yasakları ne zaman başlıyor
Orman yangınlarında riskli olan bölgelerde bulunan ormanlarda ateş yakmak ve orman girişleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklandı.
Emniyet yerleri kuruluyor
Orman yangınları ile ilgili alınan tedbirler arasında şu durumlar listelendi; -Çöplerin döküm ve depolama yerleri, demiryolu kenarları ve piknik yerleri gibi yangın riski oluşturacak alanların çevrelerine yangın emniyet şeritleri açılacak. Turistik bölgeler, tesisler, meskun mahalleler ve ziraat arazileri gibi bölgelerden ormanlara sıçrayabilecek yangın risklerine karşı bu bölgelerle ormanlar arasına yangın emniyet yolları açılması planlanıyor. -Yangın alanında yangına müdahale eden birimler Orman Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği yangın amiri yönetiminde hareket edecek. Yangın müdahalesinde görevli olan kurum, kuruluş, sivil toplum, özel sektör ve gönüllü koordinasyonlarının Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanmış Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilecek. -Hava araçları su alma yerleri düzenli olarak kontrol altında olacak. -Yangın müdahaleleri Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleşecek. -Orman yangınlarında özellikle de havadan yapılan müdahalelerde helikopter gibi hava araçlarının su alma haznelerinin su doluluk seviyesi düzenli olarak kontrol edilip eğer ihtiyaç duyulursa yeni su alma noktaları da yapılacak. -Orman yangınlarında müdahale eylemlerinde sorumlu olan kuruluşlar tehlike ve risklere karşı bilgi alacak. Orman yangınlarında ihtiyaç duyulan birimlerin en ivedi şekilde müdahale edecek personel, araç ve ekipman vb tüm ihtiyaçlarının hızlı olarak hazırlanması sağlanacak. -Yangın söndürme esnasında kullanılacak araç gereç ve ekipmanlardan ihtiyaç doğrultusunda fayda sağlanacak, araç gereç ve ekipman ihtiyaçları kontrol edilerek eksik varsa tamamlanması sağlanacak.