YAŞAM
03 Eylül 2022 - 16:01

Ormanlara Giriş Yasağı Bitti, Dağ Tutkunları Yeşilliklere Akın Etti

Ormanlara giriş yasağı bitti, dağ tutkunları yeşilliklere akın etti.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 16:01
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Ormanlara Giriş Yasağı Bitti, Dağ Tutkunları Yeşilliklere Akın Etti


Bursa Valiliği'nin orman yangınlarına karşı tedbir olarak 31 Ağustos'a kadar getirdiği yasak sona erdi. Bursa'da yaşayan yüzlerce dağcı, yürüyüşçü ve kampçı ormanlara akın etti. Hafta sonu olması sebebiyle 3 Eylül Cumartesi günü Osmangazi, Yıldırım, Kestel, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa başta olmak suretiyle 9 ilçede yer alan yoğun ağaçlık ormanla da geç saatlere kalabalık oldu. Özellikle Uludağ'ın eteğindeki nem oranı yüksek olan yamaçlarda kestane ve ayı mantarı toplayan dağcılar, yabani kuşüzümü, ahududu ve böğürtlen yiyerek ormanın nimetlerinden yararlandı. 1000 ila 1800 rakım arasındaki yeşillikleri özlediklerini belirten dağcılar son hafta yağan yağmurun bereketiyle Uludağ'ın eteğinde yabani meyvelerin bol miktarda bulunduğunu dile getirdiler. Dağ tutkunları 4 aydır hasret kaldıkları yeşilliğin ve ormanın tadını doyasıya çıkardı. Besin değeri yüksek olan ayı ve kestane mantarları kuzu etini aratmayan lezzetiyle Bursalılar'ın sofralarını süsledi.


Uludağ milli parkı hafta sonu ziyaretçi sayısıyla rekor kırıyor.



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