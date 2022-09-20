GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 12:20

Ormanlık alana bırakılan köpekler açlıktan ölmek üzere

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alana bırakılan onlarca köpek açlıktan ölmek üzere. Açlık nedeniyle iyice zayıf düşen köpeklere sahip çıkılması isteniyor.

GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 12:20
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Ormanlık alana bırakılan köpekler açlıktan ölmek üzere


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Soğanlı Köyü, Soğanlı Suyu Piknik alanı mevkisine haftalar önce onlarca köpeğin toplu halde bırakıldığı öğrenildi. Haftalardır pikniğe gelenler tarafından doyurulmaya çalışılsa da yeterli şekilde beslenemeyen onlarca köpeğin iyice zayıf düştükleri gözlemlendi. Bölgeye gelen vatandaşlar ise yetkililerin köpeklere sahip çıkmalarını istedi. Zaman zaman Soğanlı Piknik alanı mevkisine geldiklerini ama ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştıklarını belirten Fatih Çakır isimli hayvansever, “Terk edilmiş, bakımsız çok köpek var. Hafta sonu geldik, üzüldük onlara da. Yetkililerin ilk olarak buraya müdahale etmesi lazım. Zaman zaman buraya geliyoruz, bundan önce yoktu. Yakın zamanda geldiler herhâlde. Çok bakımsızlar. Bu köpeklerin buradan alınıp kurtarılması lazım” dedi.



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