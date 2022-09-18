Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu

Olay, 5000 Evler Şahintepe yakınlarında oldu. Ormanlık alanda belli olmayan bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevleri farkına varan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmaya başlatıldı.