Olay, 5000 Evler Şahintepe yakınlarında oldu. Ormanlık alanda belli olmayan bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevleri farkına varan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmaya başlatıldı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 17:47
Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu
Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa süre içinde kontrol altına alındı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 17:47
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