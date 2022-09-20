Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu!













Ardahan Merkeze bağlı Dedegül ve Çetinsu köyleri arasında yer alan ormanlık alanında gerçekleşti. Ormanlık alanda belli olmayan bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevleri farkına varan köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına dahil edilen yangın söndürüldü. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkisini gösteren yangın nedeniyle küçük fidanlar da zarar gördü.Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmaya başlatıldı.