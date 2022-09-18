Olay, Karamürsel ilçesine bağlı Suldere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, mangal kömürü imal işiyle uğraşan vatandaşlar, çalıştıkları esnada silah sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden vatandaşlar, Lokman C. (21) isimli genci göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. Kanlar içinde yerde yatan gencin yanına gidenlerden birinin de Lokman C'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Lokman C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 14:13
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Kocaeli'de ormanlık alanda silah sesi duyan genç, sesin geldiği alana gittiğinde ağabeyini göğsünden vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan 21 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 14:13