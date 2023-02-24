Orta gelirli konut kredisinde usul ve esaslar belirlendi... 0,69 faiz oranlı kredi işlemleri bugün başladı! Orta gelirliye düşük faizli konut kredisi için başvuru şartları







Bankalar Artık kredi İşlemleri Yapabilecek

Finansman ve Katkı Paylarına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi







Programdan Kimler Yararlanabilir?

Başvuru Koşulları

Finansman ve Vade

Faiz Oranları

Türk hükümeti konut fiyat tavanı ve finansman limitlerini açıkladı

Yeni Evim Kampanyası olarak da bilinen Yeni Konut Finansmanı Programı 4 Ocak 2023 tarihinde başlatıldı. Bu programın amacı, orta gelirli ev sahiplerinin düşük faiz oranlarıyla ev sahibi olmalarına yardımcı olmak.Bankalar, 24 Şubat bugün itibariyle Yeni Konut Finansmanı Programı ile belirlenen kurallar çerçevesinde değerlendirdikleri başvurular kapsamında orta gelir konut kredisi işlemleri gerçekleştirebilecek.Orta Gelirli Hanehalklarına Yönelik Konut Kampanyası için bankalarca sağlanacak finansman ve katkılara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelik, katkı payından yararlanabilecek konutlar, esnek ödeme uygulamaları, konut finansmanı katkı payından yararlanma koşulları, vade, faiz ve kâr payı oranları, azami konut ve finansman tutarları, ödeme planı uygulamaları gibi birçok konuya açıklık getiriyor.Bankalar tarafından konut finansmanı için yeterli ödeme gücüne sahip olduğu değerlendirilen ve katkı payı talebinde bulunan vatandaşlar programdan yararlanabilecek. Program kapsamındaki katkı payı ve esnek ödeme uygulamasından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaş ve üzeri gerçek kişiler yararlanabilecek.Program katkı payları ve esnek ödeme planından yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin konut finansmanı başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içinde (bu tarih dâhil) en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olması gerekiyor. Bu karar kapsamında konut finansmanı katkı paylarından yararlanmak üzere bankalara başvuracakların azami net hane halkı geliri birinci bölge için aylık 80 bin TL, ikinci bölge için 65 bin TL ve üçüncü bölge için 45 bin TL olarak belirlendi.Karar kapsamındaki finansman azami 15 yıl vade ile kullandırılacak olup, esnek ödeme uygulamasında vade 15 yılı geçmemek üzere banka ile başvuru sahibinin mutabakatı ile belirlenecek. Hazine katkılı finansman için aylık eşit ödemeli 15 yıllık plan uygulanacak.Bu kapsamda faiz/kâr payı oranları 2 milyon TL'ye kadar olan finansman için yüzde 0,69, 2-4 milyon TL arası finansman için % 0,79 ve 4-5 milyon lira arası finansman için % 0,99 olacak. Genel olarak, Yeni Konut Finansmanı Programı, orta gelirli ev sahiplerinin daha düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle konut finansmanı elde etmelerine yardımcı olmak üzere tasarlandı. Bankalar başvuruları değerlendirecek ve belirlenen düzenlemeler dahilinde kredi işlemlerini gerçekleştirecekler. Ödeme gücü ve gelir şartlarını karşılayan vatandaşların yararlanabileceği programda faiz oranları finansman tutarlarına göre değişecek.Türk hükümeti, yeni konut finansman programı kapsamında finansman sağlanabilecek konutların değeri için bir üst sınır belirledi. Konutun bulunduğu bölgeye göre belirlenen üst sınır, birinci bölge için 9 milyon lira, ikinci bölge için 5 milyon lira ve üçüncü bölge için 3 milyon lira olarak belirlendi. Buna ek olarak, azami finansman tutarı konutun gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından belirlenen değerine göre belirlenecek ve birinci bölge için azami 5 milyon lira, ikinci bölge için azami 3 milyon lira, üçüncü bölge için azami 2 milyon lira olacak. Finansman tutarı konutun ekspertiz değerinin yüzde 90'ını geçemeyecek. Konut finansman programı, daha önce satışı yapılmamış ve müteahhitlerin mülkiyetinde olan konutların yanı sıra henüz başlamamış veya inşaatı devam eden konut projeleri için de finansmanı değerlendirecek. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin bir parçası olan gayrimenkul geliştiricileri ve arsa payı sahipleri de müteahhit olarak kabul edilecek. Programa dahil olan bankalar program kapsamındaki diğer koşullar hakkında bilgi verebilir.