GÜNDEM
16 Ocak 2023 - 10:38

Orta gelirli konut projeleri başvuruları bugün başlatıldı! Yeni Evim konut kredisi Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank başvuru koşulları..

Düşük faizli konut kredileri için bir beklenen gün nihayet geldi. Bugün itibariyle yeni evim kampanyası kapsamında ev sahibi olmak isteyen tüm orta gelirli vatandaşlar bankalara kredi başvurusunda bulunabilecek. Peki 15 yıl vadeli, düşük faizli ve 5 milyon liraya varan kredi için vatandaşlar nereye ve nasıl başvuru yapacaklar? Yeni evim konut projesinin başvuru koşulları nelerdir? İşte yol haritası ve faiz desteği kredilerinin detayları...

GÜNDEM
16 Ocak 2023 - 10:38
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Orta gelirli konut projeleri başvuruları bugün başlatıldı! Yeni Evim konut kredisi Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank başvuru koşulları..
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Düşük faizli konut kredisi bugün Yeni Evim konut kampanyasıyla devreye giriyor. 81 ilde orta gelirli vatandaşların uygun vade seçenekleri yapısıyla konut sahibi olmalarını amaçlayan "Yeni Evim Konut Finansmanı Programı" başvuruları bugün başlatıldı.

Orta gelirli konut projeleri başvuruları bugün başlatıldı



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatii yeni evim projesi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Kira öder gibi ev sahibi olunacak sistem" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bir süredir orta gelirli vatandaşların merakla beklediği konut kampanyasının detayları da belli oldu. Yeni hafta ile birlikte orta gelirli vatandaşlar bankaya giderek düşük faiz oranıyla konut kredisi alabilecek. Belirlenen bankalara 15 yıl vade, yüzde 10 peşinat, yüzde 0,69 faiz oranı, 5 milyon liraya kadar ve ilk 3 yıl taksit desteği ile başvurmanız yeterli.

YENİ EVİM KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Orta gelirli konut projeleri başvuruları bugün başlatıldı

Vatandaşların ücret beklemesi veya sonuç çekmesi gerekmeyecek. Yeni evim kampanyasına 18 yaşını doldurmuş, evi olmayan veya son bir yılda ev satmamış herkes başvurabilecek. Birinci sektör için azami aylık hane geliri 80.000 lira, ikinci bölge için azami aylık hane geliri 60.000 lira, üçüncü bölge için ise 45.000 lira olacak. Birinci bölgenin bir parçası olarak İstanbul var. Çekilen kredi tutarının limiti 5 milyon TL, ikinci bölge olan Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla için üst limit 3 milyon TL, diğer tüm bölgelerde kredi tutarı 2 milyon TL ile sınırlıdır.

KREDİ İÇİN HANGİ BANKALARA BAŞVURU YAPILACAK?

Türkiye'nin kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası'nın yanı sıra yine kamu bankaları olarak faaliyet gösteren Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bugün itibariyle orta gelirli vatandaşlara kredi vermeye başladı. Vade 15 yıl ama dileyenler kısa vadeli kredilerden de faydalanabiliyor. Hazine desteği de 3 yıl süreyle sağlanacak.

Mesela bir kişi aylık 9 bin 719 TL yerine 1 Milyon TL destekli kredi kullanırsa ilk yıl 4 bin 410 TL, ikinci yıl 5 bin 400 TL ve üçüncü yıl 6 bin 480 TL ödeme yapacak. Destek sonunda taksitler 11.000.896 TL olarak sabitlenecektir. Hazine desteği olmadan 1 milyon TL kredi alan tüketici 15 yılda 9.000.719 TL sabit ödeme yapacak.

Orta gelirli konut projeleri başvuruları bugün başlatıldı

Seçilen yerleşim alanlarındaki konutlarını sıfır konut olması şart koşuluyor. Ayrıca temel kriter yakın zamanda yapımına başlanacak projeler arasında ev sahibi olmak isteyenler için konut projesinin banka kredisine uygun olmasıdır.

Projenin detayları bugün açılacak bir internet sitesinde yer alacak ve vatandaşlar kayıt yaptırabilecek. Kampanya çerçevesinde aşlangıçta 100.000 konutun satılması bekleniyor. Konut fiyatının yüzde 10'u peşin ödenecek olup, dileyen daha fazlasını ödeyebilir. Emlak Konut ortak yönetimi tarafından üretilen projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ve Türkiye Girişimciler Derneği'ne bağlı firmaların projeleri ile 81 ilde firmaların ürettiği irili ufaklı tüm büyük ölçekli konut projeleri, şartı aranması halinde bu sürece dahil edilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir'in yanı sıra Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bir yıl bu şehirde ikamet etmesi gerekecek. Bu koşul diğer illerde uygulanmayacaktır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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