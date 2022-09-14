Ortalığı savaş alanına çeviren kaza güvenlik kamerasında













Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ş.K. yönetimindeki 38 ABP 077 plakasına sahip otomobil, 01 YL 708 plakasına sahip otomobil ve Y.Y. yönetimindeki 38 ABR 067 plakasına sahip kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazanın meydana geldiği alan savaş alanına döndü. Kazada kamyonet sürücüsü Y.Y., yolcu kısmında oturan D.B. hafif yaralanırken, 38 ABP 077 plakasına sahip araç sürücüsü Ş.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla sağlık, polis ve itfaiye ekibi yollandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçlarda çekici ile kaldırıldı.Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.