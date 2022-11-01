EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 17:18

Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim başarı puanı nasıl öğrenilir? Ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemleri

Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim başarı puanı nasıl öğrenilir, nasıl kontrol edilir, nasıl bulunur? Ortaokul başarı puanı hesabı nasıl yapılır, nerede yazar? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Konuyla ilgili daha fazla detaya sahip olmak ve sorulara yanıt bulmak için haberimize göz atabilirsiniz…

EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 17:18
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Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim başarı puanı nasıl öğrenilir? Ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemleri


Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? İşte detaylar…

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI NEDİR?

Ortaöğretim başarı puanı OBP kısaltmasıdır. Her lise öğrencisinin başarısından sonra kazanılan lise başarı puanlarına ortaöğretim başarı puanı denir. Yani ortaöğretimde alınan derslerin başarısı sonucunda elde edilen puanlar, ortaöğretim başarı puanı formülü kullanılarak hesaplanır ve başarı puanları bulunur. Eğitim sistemi her yıl değiştiği için hem öğrencilerin hem de ailelerinin kafası karışabilmektedir. Ayrıca 6287 Sayılı Kanun ile getirilen değişiklik sonucunda ortaöğretim sonuçlarının hesaplanmasında da değişikliğe gidilmiştir.



2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda geçme puanı hesaplanan adayların ortaöğretim başarıları da dikkate alınır. Türkiye'de genel olarak değerlendirilen ve başlangıç noktası olarak alınan bu puan lise mezuniyet puanıdır. yani 100'den fazla puan ve beş ile çarpılır. Bu çarpmanın sonucu, OBP adı verilen ikincil puandır. Böylece diplomadan 50 puan alan bir öğrenci 250 ortaöğretim başarı puanı alır.

Azami diploma sayısı 100 olduğu için ortaöğretimin azami başarı puanı 500'dür. Ancak diploma derecesinin 50 puanın altında olması durumunda ortaöğretim başarı puanının da 50 olarak tahmin edildiği eklenir. Bu şekilde ortaöğretim başarı puanları hesaplanır ve ortaöğretimden %0,12 alınır. inceleme ve sayma eklendi.

Bu bilgi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu 19. sayfasında da mevcuttur. Kafası karışan ve anlamayanlar için Lise GNO'sunu bu şekilde hesaplayabiliriz. Örneğin bir öğrencinin puanı 80 diyelim. Ortaöğretim başarı puanlarının beşle çarpıldığını söyledik. Bu 80 (x) çarpı 5 (=) 400 olur. Bu puan öğrencinin ortaöğretiminin sonucudur. 60 olsaydı, yine de beşle çarpılırdı ve sonuç 300 olurdu. Ancak not 30 olsaydı 5 ile çarpılmazdı, yani. 150 olmaz. 50 puanın altındaki puanlar 50 ortaöğretim puanı alır.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi puanı, 0,12 olan ortaöğretim başarı puanı ile çarpılır ve sonuç ÖSYM puanıdır. Örneğin 80 puan alan bu öğrenciyi ele alalım. Ortaöğretim için 400 puanın başarı puanı olduğunu söyledik. 400 x (kez) 0.12 (=) 48'dir. Bu 48 puan öğrencinin aldığı ÖSYM puanlarıdır. Ortaöğretim başarı puanları ters işlemde elde edilebilir. 2012'den beri 0.12'lik bir çarpan olayı meydana geldi. Ondan önce her öğrencinin hangi liseden mezun olduğuna bağlı olarak bir değişiklik vardı. Ayrıca meslek ortaokullarının kendilerine ait ek katları vardır. Yani öğrenci meslek lisesinden mezun ise 0,12'ye kadar olan tüm puanlar dikkate alınır. 0.12 ondalıklı olarak hesaplanır ve ayrıca 0.06 meslek lisesi katsayısı hesaplanır. Yani diğer lise öğrencilerine göre toplam 0.18 ondalık basamak olarak hesaplanmıştır ve daha fazla puana sahiptir. Ancak meslek ortaokulları MTOK ise, teknik profesyonel eğitim kurumlarında okuyorlar, seçilen kurum ve okula bağlı olarak sadece 0.12 kez alabilirler. Bu nedenle, bu durumda, 0,06'lık ek faktör eklenmez. Ayrıca, orta öğretim başarısının değeri sınıfa göre değişir. Ortaöğretim için yukarıdaki bilgilere göre puan alınmaktadır. Bunun için ortaöğretimi bitirmiş olanların nihai sertifikanın notlarını incelemeleri gerekir. Yüksek lisans dersi alan öğrenciler, GPA öğrenme formülünü kullanarak GPA'yı öğrenebilirler.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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