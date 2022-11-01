Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim başarı puanı nasıl öğrenilir? Ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemleri

Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? İşte detaylar…
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI NEDİR?Ortaöğretim başarı puanı OBP kısaltmasıdır. Her lise öğrencisinin başarısından sonra kazanılan lise başarı puanlarına ortaöğretim başarı puanı denir. Yani ortaöğretimde alınan derslerin başarısı sonucunda elde edilen puanlar, ortaöğretim başarı puanı formülü kullanılarak hesaplanır ve başarı puanları bulunur. Eğitim sistemi her yıl değiştiği için hem öğrencilerin hem de ailelerinin kafası karışabilmektedir. Ayrıca 6287 Sayılı Kanun ile getirilen değişiklik sonucunda ortaöğretim sonuçlarının hesaplanmasında da değişikliğe gidilmiştir.
2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda geçme puanı hesaplanan adayların ortaöğretim başarıları da dikkate alınır. Türkiye'de genel olarak değerlendirilen ve başlangıç noktası olarak alınan bu puan lise mezuniyet puanıdır. yani 100'den fazla puan ve beş ile çarpılır. Bu çarpmanın sonucu, OBP adı verilen ikincil puandır. Böylece diplomadan 50 puan alan bir öğrenci 250 ortaöğretim başarı puanı alır. Azami diploma sayısı 100 olduğu için ortaöğretimin azami başarı puanı 500'dür. Ancak diploma derecesinin 50 puanın altında olması durumunda ortaöğretim başarı puanının da 50 olarak tahmin edildiği eklenir. Bu şekilde ortaöğretim başarı puanları hesaplanır ve ortaöğretimden %0,12 alınır. inceleme ve sayma eklendi. Bu bilgi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu 19. sayfasında da mevcuttur. Kafası karışan ve anlamayanlar için Lise GNO'sunu bu şekilde hesaplayabiliriz. Örneğin bir öğrencinin puanı 80 diyelim. Ortaöğretim başarı puanlarının beşle çarpıldığını söyledik. Bu 80 (x) çarpı 5 (=) 400 olur. Bu puan öğrencinin ortaöğretiminin sonucudur. 60 olsaydı, yine de beşle çarpılırdı ve sonuç 300 olurdu. Ancak not 30 olsaydı 5 ile çarpılmazdı, yani. 150 olmaz. 50 puanın altındaki puanlar 50 ortaöğretim puanı alır.