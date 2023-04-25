KAMU PERSONELİ
25 Nisan 2023 - 08:45

Ortaokul ve lise mezunlarına iş kapısı açıldı! Bu kadrolara KPSS'siz personel alınacak: Son başvuru tarihi...

İş arayan insanlar internet üzerinden yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Peki İŞKUR KPSS şartsız personel alım şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
25 Nisan 2023 - 08:45
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Ortaokul ve lise mezunlarına iş kapısı açıldı! Bu kadrolara KPSS'siz personel alınacak: Son başvuru tarihi...


İş arayan ve KPSS puanı olmayan adaylar internet üzerinden uygun iş ilanlarını araştırıyor. Peki İŞKUR kadrolu personel alım şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR KADROLU PERSONEL ALIMI

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre Çorum İskilip Öğretmenevi bünyesine personel alımı yapılacak. Alımlar ortaokul mezunu adaylar için yapılacak. Öğretmenevi bünyesine aşçı ve garson alımları yapılacak. Çorum İskilip Öğretmenevi bünyesine alınacak personeller içim gerekli şartlar şu şekilde; 



İŞKUR Personel Alımları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ortaokul mezunu olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, görevini yapmaya engel sağlık durumu olmaması, vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak, iletişimi güçlü ve takım çalışmasına yatkın olmak, Çorum İskilip ilçesinde ikamet etmek, disiplinli olmak, aşçı ve garson için ustalık ve usta öğreticilik belgesi, iş sağlığı ve güvenliği belgesi, hijyen belgesi, iş ve insan ilişkileri geliştirme uyum semineri belgesi olması gerekiyor. Başvurular 25 Nisan tarihinde sona erecek. Başvurular Meydan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi No 12 İskilip Çorum adresine şahsen belgeler ile giderek yapılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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