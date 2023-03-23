SAĞLIK
23 Mart 2023 - 17:30

Oruç tutarken acıkmamak için bunu her sofraya ekleyin! Hem tok tutacak hem de enerji verecek besinler!

Ramazan ayına giriş yapılmasıyla beraber bu sene 11 Ayın Sultanı 29 gün sürecek. Oruç tutacak vatandaşlar acıkmamak için neler tüketilmesi gerektiğini araştırırken çalışan ve efor sarf eden kişileri gün boyu tok tutacak yiyecekler haberimizde yer almaktadır.

SAĞLIK
23 Mart 2023 - 17:30
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Oruç tutarken acıkmamak için bunu her sofraya ekleyin! Hem tok tutacak hem de enerji verecek besinler!


Sahur da tüketilmesi gerekenler araştırma konusu olurken tam tahıllı yiyecekler ilk sırada yer aldı. Açlığa dayanamayanlar ya da gün içerisinde efor sarf edenler için sofralarında eksik etmemeleri gereken besinleri sizin için derledik.

TAHIL EKMEĞİ

Sağlıklı yaşam için gerekli olan zincirin parçası olan tahıl ekmeği uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. İçerisinde bulunanlar sayesinde uzun süre tok tutup oruç tutanlar tarafından da muhakkak tüketilmesi gerekir.



zeytin

ZEYTİN

Sahurda ne yenir? sorusuna yanıt arayanlara güzel haber geldi. Zeytin aynı zamanda sindirimi kolaylaştırırken aynı zamanda tok tutma özelliği de vardır. Sahurda bu nedenle çokça zeytin yenmesi öneriliyor.

SÜT

Gün içerisine sık sık çay ya da kahve içenlerin sahurda süt tüketmesi öneriliyor. Süt içmek hem rahatlatırken aynı zamanda da içerisinde ki proteinler sayesinde gün boyu tok durmanıza yardımcı olur. Süt ve yoğurt protein ve kalsiyum içermeleri nedeniyle önemlidir.

ÇORBA

Oruç tutarken acıkmamak için tüketilmesi gereken besinlerin başında çorba geliyor. Yaz sebzeleriyle hazırlanan mercimek çorbası ya da soğuk ayran aşı çorbası sahur için öneriliyor.

yumurta

YUMURTA

Protein açıcısından zengin besin olan yumurta en uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak yiyecektir. Yumurtayı yağda yapmak yerine haşlayarak yemek daha tok tuttuğu söyleniyor. Kişinin isteğine göre içerisine dilediğiniz sebzeleri ekleyerek omlet de yapabilirsiniz.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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