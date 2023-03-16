Oruç tutarken çabuk acıkanlar! 15-16 saat boyunca hiç acıkmamanın formülü burada: Ramazan'ın rahat geçirmenin yolu!







RAMAZAN'DA TOK TUTAN BESİNLER







Ramazan ayı için geri sayım başlarken oruç tutmak için hazırlıklar başladı. Oruç zamanı zorlanan ya da daha rahat oruç tutmak isteyenler hangi besinleri tüketerek daha rahat oruç tutabileceğini araştırıyor. Eksiksiz ve zorlanmadan oruç tutmak için tüketilmesi gerekenler ve yapılması gerekenler oldukça basit. Ramazan ayı boyunca tok tutan yiyecek ver içecekler...-Sahurda yavaş sindirilen besinler karbonhidratlar, tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi, bulgur pilavı tüketimi açlığın önüne geçer. -Su, ayran, taze sıkılmış meyve suları, taze sıkılmış sebze suları -Yumurta, süt, peynir, yoğurt -Sebze yemekleri, mevsim sebzeleri ve bol yeşillikli salatalar -Kuru yemiş, tam tahıllı yiyecekler, muz, hurma, elma, portakal -İftarlar da ise şu, çorba gibi hafif besinler sonrasında protein ağırlıklı tavuk, balık, et tüketilebilir.