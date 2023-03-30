SAĞLIK
30 Mart 2023 - 20:00

Orucu böyle açanlar dikkat! Meğer yıllardır yanlış açıyormuşuz! İbn-i Sina yüzyıl önce uyarmış... Vücut sağlığımız için adım adım bunları yapmalısınız

Yüzyıllar önce hayranlık uyandıran İbn-i Sina, dünyanın en eski doktorlarından biri olarak bilinir. O dönemde bile oruç açma konusunda doğru bilinen yanlışları düzeltmiş ve sağlık açısından doğru adımların atılmasını önermiştir. Günümüzde de hala yanlış açılan oruçlar ileri zamanlarda sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte İbn-i Sina'nın sağlıklı oruç açma yöntemi...

SAĞLIK
30 Mart 2023 - 20:00
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Orucu böyle açanlar dikkat! Meğer yıllardır yanlış açıyormuşuz! İbn-i Sina yüzyıl önce uyarmış... Vücut sağlığımız için adım adım bunları yapmalısınız
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl iftar sonrası bazı sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Ancak bu konuyla ilgili yüzyıl önce İbn-i Sina'nın uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. İbn-i Sina, oruç açma süresi hakkında bazı kriterlerin altını çizerek, yanlış olan bilgilerin doğru bilgiyle değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

EN DOĞRU ORUÇ AÇMA YÖNTEMİ HANGİSİ?

SOFRA

En doğru oruç açma yöntemi ise, sıvı bir besinle değil, katı bir besinle yapılmalıdır. Çoğu kişi, orucunu Ezan-ı Şerif okunduktan sonra su ya da çorbayla açmaya çalışırken, bu şekilde oruç açmanın mide ve bağırsaklarda rahatsızlıklara yol açtığı araştırmalarla ortaya konulmuştur.



Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetine uygun olarak oruç, bir hurma ya da 2 zeytinle açılmalıdır. Bu sayede gün boyu duran mide asidi birden hareket etmez ve aldığı katı besini enzimlemek için harekete geçer. Sıvı alındığında ise mide asidi yemek borusuna ya da bağırsaklara kaçma ihtimali vardır. Bu durumda, mide asidi dengesi kaybedilir ve yemek borusunda yanma, bağırsaklarda ise sağlıklı bakterilerin ölmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

İbn-i Sina da şifa kitaplarında aynı uyarıyı yenileyerek, hurma, kuru kayısı, kuru incir ya da zeytin gibi katı besinlerle oruç açmanın sindirim sistemine olan faydalarını hatırlattı. Bu besinler, bağırsakları yumuşatarak ve vücudun ihtiyacı olan lif kaynağını kolayca sağlayarak en doğru iftar açma yöntemidir. Ayrıca sıcak çorba da mide asidinin dengesini bozabileceği için, oruç açma sonrasında yarım su bardağı su içilerek ılık çorba ile devam edilmelidir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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