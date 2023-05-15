SİYASET
15 Mayıs 2023 - 09:09

Osman Gökçek Meclis'e girdi mi? Ankara 2. bölge milletvekili adayı Osman Gökçek'in akıbeti belli oldu

Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı olarak ismini duyuran Osman Gökçek'in akıbeti merak konusu oldu. Bir zamanların ABB Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, milletvekili oldu mu? İşte tüm detaylar...

SİYASET
15 Mayıs 2023 - 09:09
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Osman Gökçek Meclis'e girdi mi? Ankara 2. bölge milletvekili adayı Osman Gökçek'in akıbeti belli oldu


Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları beli olurken Ankara 2. bölge üzerinden milletvekilliğini koyan isim Osman Gökçek için son durum araştırılmaya başlandı. 2023 seçimlerinde en çok merak edilen Gökçek meclise girebildi mi? Ankara milletvekillerine dair son dakika gelişmeleri haberimizde.

osman gökçek milletvekili oldu mu?



Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek siyasete giriş yaparken adaylığını Ankara üzerinden koydu. Resmi olmayan sonuçlara bakıldığında 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Osman Gökçek'in Ankara 2. bölge üzerinden milletvekili seçildiği görülüyor. Siyaset gündeminin popüler isimlerinden olan Gökçek artık Meclis'te. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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