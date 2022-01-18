Osman Kavala'ya yine tahliye verilmedi!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün toplamda 52 kinin yargılandığı 'Gezi Davası'nın tek tutuklusu Osman Kavala ile ilgili bir karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesine karar verirken hakim karara ayrıca muhalefet şerhi koydu.
Gezi davasının organize ve finansından sorumlu tutulan Osman Kavala İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmazken, duruşmada diğer sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanıkların savunmaları ve talepleri dinlendikten sonra Osman Kavala'nın avukatları, mahkeme heyetinden tahliye kararı verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde bir karar verilmesini isterken talep ve istekleri değerlendiren mahkeme heyeti ise Kavala'nın tutukluluğun devam etmesi yönünde karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Üye hakim ayrıca karara ayrıca muhalefet şerhi konulmasına hükmetti.
Gezi davasının organize ve finansından sorumlu tutulan Osman Kavala İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmazken, duruşmada diğer sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanıkların savunmaları ve talepleri dinlendikten sonra Osman Kavala'nın avukatları, mahkeme heyetinden tahliye kararı verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde bir karar verilmesini isterken talep ve istekleri değerlendiren mahkeme heyeti ise Kavala'nın tutukluluğun devam etmesi yönünde karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Üye hakim ayrıca karara ayrıca muhalefet şerhi konulmasına hükmetti.