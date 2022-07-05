YAŞAM
05 Temmuz 2022 - 01:23

Osmangazi Köprüsü kurban bayramında ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramında otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalan bayram tatilini şehir dışında geçirecek olan vatandaşlar kullanmak zorunda oldukları Osmangazi Köprüsünün bayramda ücretsiz olup olmadığını araştırıyorlar. Peki, Osmangazi Köprüsü kurban bayramında ücretsiz mi 2022? Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? İşte, Kurban Bayramı ücretsiz olan köprü ve otoyollar..

YAŞAM
05 Temmuz 2022 - 01:23
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Osmangazi Köprüsü kurban bayramında ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramında otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?


9 Temmuz günü başlayacak olan ve 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı sürecinde köprü geçişleri ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı bayram tatilini şehir dışında geçirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.Konuyla ilgili en çok merak edilen ise Osmangazi Köprüsü kurban bayramında ücretsiz olup olmadığı oldu.

Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi

Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?



Kurban Bayramı vesilesiyle hangi köprü geçişlerinin ücretsiz, hangi köprü geçişlerinin ise ücretli olduğu araştırmaları bayrama sayılı günler kala hız kazandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda İzmir - Çeşme Otoyolu ve Aydın Otoyolu'nun, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün, Çukurova Otoyollarına bağlı olan Adana Doğu Alın, Şanlıurfa kesimi ile Niğde - Mersin - Adana Batı Kesiminin, Avrupa Otoyoluna bağlı Mahmutbey ile Edirne Kesiminin, Anadolu Otoyoluna bağlı Çamlıca İstasyonu ile Akıncı Kesiminin, Gebze - Orhangazi - İzmir ve İzmit Körfez geçişleri ile bağlantı yollarının bayram boyunca geçişleri ücretsiz olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Menemen ile Aliağa Çandarlı Otoyolu ile birlikte Ankara ile Niğde Otoyolunun ise yap-işlet-devret modeli olmasında dolayı bayram boyunca geçişlerden ücret alınacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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