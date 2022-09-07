YAŞAM
07 Eylül 2022 - 21:57

Osmaniye'de çıkan orman yangınında mutlu son! Yangın büyümeden söndürüldü

Osmaniye'de çıkan orman yangınına büyümeden müdahale edildi. Osmaniye Düziçi ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin kara üzerinden müdahale etmesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 21:57
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Osmaniye'de çıkan orman yangınında mutlu son! Yangın büyümeden söndürüldü


Osmaniye'de meydana gelen orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Osmaniye Düziçi ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin kara üzerinden müdahale etmesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.



Yangın, Düziçi ilçesi Sabun Çayı Karasu Şelalesi’nde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, şelale civarında yer alan ormanlık alandan dumanların yükseldiğine tanıklık eden vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aktardı. İhbarın ardından bölgeye Düziçi Orman Şefliği ekipleri gönderildi. Kısa süre içerisinde bölgede konumlanan ekipler, yangına kara üzerinden müdahalede bulunarak kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmaları yapılan yangına ilişkin soruşturma açıldı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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