Osmaniye'de çıkan orman yangınında mutlu son! Yangın büyümeden söndürüldü













Osmaniye'de meydana gelen orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.Osmaniye Düziçi ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin kara üzerinden müdahale etmesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.Yangın, Düziçi ilçesi Sabun Çayı Karasu Şelalesi’nde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, şelale civarında yer alan ormanlık alandan dumanların yükseldiğine tanıklık eden vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aktardı. İhbarın ardından bölgeye Düziçi Orman Şefliği ekipleri gönderildi. Kısa süre içerisinde bölgede konumlanan ekipler, yangına kara üzerinden müdahalede bulunarak kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmaları yapılan yangına ilişkin soruşturma açıldı.