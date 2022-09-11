Osmaniye'de husumetli iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Baş Mahalle Mustafa İnce Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte uzun namlulu silahlarında kullanıldığı olayda Ali Uğurlu kaza yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hatun Canpolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 3 yaralının da hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.