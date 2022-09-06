Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 DY 441 plakasına sahip otomobil seyir haindeyken aynı yönde seyreden O.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan A.K. adlı şahıs yol kenarına savrulurken yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. haber verilmesi üzerine olay mahaline sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 06:30
Osmaniye'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 06:30
Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 DY 441 plakasına sahip otomobil seyir haindeyken aynı yönde seyreden O.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan A.K. adlı şahıs yol kenarına savrulurken yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. haber verilmesi üzerine olay mahaline sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
EDİTOR
İlginizi Çekebilir