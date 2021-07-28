Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe ve Bozkuyu köylerinin arasında bulunan ormanlık alanda bugün yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın rüzgarın etkisiyle kısa süre içerisinde kontrolden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın Karatepe Köyü, Tülücüler Mahallesi ve Bozkuyu Köylerindeki bazı bahçe ve evlere kadar ilerledi. Köydeki vatandaşlar panik içerisinde evlerini terk etti.

Öte yandan yangının ilerleme yönüne bakıldığında açık hava müzesi olan Karatepe Arslantaş Milli Parkı’nın da tehlikede olduğu öğrenildi. Hava ve karadan müdahale edilen yangına ek destek gönderildi.