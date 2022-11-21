Osmanlı mutfaklarından sofralarınıza konuk oluyor! Bu tarifi denemeyenler bin pişman olacak! Haşhaşlı Revani tarifi







HAŞHAŞLI REVANİ MALZEMELERİ NELERDİR?

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı haşhaş

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu







2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 paket krem şanti

1 çay bardağı süt





HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk önce yumurta ve şekeri köpürtmek ile başlayalım.

Yumurta ve şeker köpük kıvamına gelene kadar çırptıktan sonra üzerine süt ve sıvı yağ ekleyerek çırpma işlemine devam edelim.

Daha sonra un, irmik ve haşhaşlı ekleyerek karıştırabilirsiniz.

En son kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek biraz karıştırıp yağlanmış tepsiye dökelim.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında hamurun üstü kızarana kadar pişirelim.

Hamurunuz pişerken bir yandan da şerbetini hazırlayabilirsiniz.

Şerbet için gerekli olan malzemeleri tencereyi aldıktan sonra ocakta kaynamaya bırakınız.

Kaynayan şerbeti ocaktan alarak ilk sıcağının çıkmasını bekleyin.

Daha sonra şerbeti hamurumuzun üzerine dökebilirsiniz.

Üzeri için süt ve toz şantiyi iyice karıştırarak buzdolabında 15-20 dakika kadar bekletiniz.

Kremayı kek üzerine sürdükten sonra istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.

Şimdiden yapan herkese afiyet olsun…

Geçmişten günümüze kadar gelen pek çok farklı tarif yer alırken bunlardan bir tanesi de haşhaşlı revani olarak karşımıza çıkıyor. Hem lezzeti ile hem de görüntüsü ile ağızları sulandıran haşhaşlı revani 7'den 70'e herkesin tercihi olacak. Sevilen tatlı tarifleri arasında yer alan haşhaşlı revani tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte en güzel haşhaşlı revani tarifi…Haşhaşlı revani yapmak isteyen kişiler için malzeme listesi şu şekildedir:Şerbeti için;Üzeri için;