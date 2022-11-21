Yemek Tarifleri
21 Kasım 2022 - 17:20

Osmanlı mutfaklarından sofralarınıza konuk oluyor! Bu tarifi denemeyenler bin pişman olacak! Haşhaşlı Revani tarifi

Farklı lezzet arayışı içerisinde olan birçok kişi deneye bilecekleri farklı tarifleri araştırıyor. Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan haşhaşlı revani tatlısı sofralarınızın baş tacı olacak. Pratik bir şekilde hazırlanan şerbetli tatlılar arasında yer alan haşhaşlı revani hem hafif hem de lezzetli oluşu ile vazgeçilmeziniz olacak. İşte en güzel haşhaşlı revani tarifi…

Yemek Tarifleri
21 Kasım 2022 - 17:20
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Osmanlı mutfaklarından sofralarınıza konuk oluyor! Bu tarifi denemeyenler bin pişman olacak! Haşhaşlı Revani tarifi


Geçmişten günümüze kadar gelen pek çok farklı tarif yer alırken bunlardan bir tanesi de haşhaşlı revani olarak karşımıza çıkıyor. Hem lezzeti ile hem de görüntüsü ile ağızları sulandıran haşhaşlı revani 7'den 70'e herkesin tercihi olacak. Sevilen tatlı tarifleri arasında yer alan haşhaşlı revani tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte en güzel haşhaşlı revani tarifi…

HAŞHAŞLI REVANİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Haşhaşlı revani yapmak isteyen kişiler için malzeme listesi şu şekildedir:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • Yarım su bardağı haşhaş
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu


Şerbeti için;

  • 2 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
Üzeri için;

  • 1 paket krem şanti
  • 1 çay bardağı süt

Haşhaşlı Revani Nasıl Yapılır

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • İlk önce yumurta ve şekeri köpürtmek ile başlayalım.
  • Yumurta ve şeker köpük kıvamına gelene kadar çırptıktan sonra üzerine süt ve sıvı yağ ekleyerek çırpma işlemine devam edelim.
  • Daha sonra un, irmik ve haşhaşlı ekleyerek karıştırabilirsiniz.
  • En son kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek biraz karıştırıp yağlanmış tepsiye dökelim.
  • Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında hamurun üstü kızarana kadar pişirelim.
  • Hamurunuz pişerken bir yandan da şerbetini hazırlayabilirsiniz.
  • Şerbet için gerekli olan malzemeleri tencereyi aldıktan sonra ocakta kaynamaya bırakınız.
  • Kaynayan şerbeti ocaktan alarak ilk sıcağının çıkmasını bekleyin.
  • Daha sonra şerbeti hamurumuzun üzerine dökebilirsiniz.
  • Üzeri için süt ve toz şantiyi iyice karıştırarak buzdolabında 15-20 dakika kadar bekletiniz.
  • Kremayı kek üzerine sürdükten sonra istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.
  • Şimdiden yapan herkese afiyet olsun…
EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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