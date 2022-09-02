EĞİTİM
02 Eylül 2022 - 14:29

ÖSYM 2022 ALES/2 sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos 2022 Pazar günü düzenlenmiş olan ALES/2 sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Sınava giren adaylar ÖSYM'nin resmi sitesine giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecekler.

EĞİTİM
02 Eylül 2022 - 14:29
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ÖSYM 2022 ALES/2 sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu!


Bu yıl 2'inci defa gerçekleştirilen ALES sınavına adaylar 21 Ağustos 2022 günü alınmışlardı. Akademik alanda kariyer yapmak ve bu yönde ilerlemek isteyen üniversite mezunları, sınavın helen ardından ALES/2 sonuçlarını beklemeye başlamışlardı.

21 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının merakla beklenen sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.



ÖSYM 2022 ALES/2 sınav sonucu sorgulama

ÖSYM 2022 ALES/2 sınav sonucu sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bugün yaptığı son dakika duyurusunda 2022 ALES/2 sınavını sonuçları adayların erişimine açıldı. Sınava katılım gösteren adaylar sonuçlara ilişkin bilgilere ÖSYM'nin resmi 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresine giriş yaptıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ulaşabilecekler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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