Bu yıl 2'inci defa gerçekleştirilen ALES sınavına adaylar 21 Ağustos 2022 günü alınmışlardı. Akademik alanda kariyer yapmak ve bu yönde ilerlemek isteyen üniversite mezunları, sınavın helen ardından ALES/2 sonuçlarını beklemeye başlamışlardı. 21 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının merakla beklenen sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
EĞİTİM
02 Eylül 2022 - 14:29
ÖSYM 2022 ALES/2 sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos 2022 Pazar günü düzenlenmiş olan ALES/2 sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Sınava giren adaylar ÖSYM'nin resmi sitesine giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecekler.
EĞİTİM
02 Eylül 2022 - 14:29
EDİTOR
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