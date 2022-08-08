EĞİTİM
08 Ağustos 2022 - 22:20

ÖSYM, 2022 KPSS'nin tarihlerini güncelledi! Sınavlar Eylül ve Ekim aylarında..

31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) alınan karar gereği iptal edilmişti. ÖSYM Yönetim Kurulu, bugün yaptığı bir açıklamada 2022 KPSS'nin yeni tarihini duyurdu.

EĞİTİM
08 Ağustos 2022 - 22:20
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ÖSYM, 2022 KPSS'nin tarihlerini güncelledi! Sınavlar Eylül ve Ekim aylarında..


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 31 Temmuz tarihinde yapılmıştı. KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri aşamalarını tamamlayan adaylar KPSS Alan Bilgisi oturumunu beklemeye başlamıştı.

KPSS Lisans sınavında kopya skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte gerçekleştirilen KPSS sınavı iptal edilmiş ve yeni tarih belirlemek için görüşmeler başlatılmıştı. ÖSYM Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantılar sonrasında KPSS Lisans Sınavının yen, tarihi belirlendi ve tarih kamuoyu ile paylaşıldı.



KPSS yeni tarih

Tarihler güncellendi: Sınavlar Eylül ve Ekim aylarında..

2022 KPSS Lisan sınavı yeni tarihini duyuran ÖSYM Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirirken KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ise 24 Eylül 2022 Cumartesi ve 25 Eylül 2022 Pazar günü yapılacağını aktardı.

ÖABT sınavının 2 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyuran ÖSYM, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-KPSS Ön Lisans Sınav tarihinin de güncellendiğini ve sınavın 9 Ekim 2022 Pazar günü yapılacağını bildirdi.

2022 KPSS

İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sınav tarihleri de değişti!

KPSS dışında diğer alanlarda yapılacak olan sınav tarihlerinde de değişikliğe gidildi. Daha önce yapılan duyuruda 18 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın 16 Ekim tarihinde yapılacağını bildiren ÖSYM, 13 Kasım düzenlenecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı kapsamında yapılacak özel yarışma sınavının da 18 Aralık tarihine ertelendiğini duyurdu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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