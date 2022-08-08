Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 31 Temmuz tarihinde yapılmıştı. KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri aşamalarını tamamlayan adaylar KPSS Alan Bilgisi oturumunu beklemeye başlamıştı. KPSS Lisans sınavında kopya skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte gerçekleştirilen KPSS sınavı iptal edilmiş ve yeni tarih belirlemek için görüşmeler başlatılmıştı. ÖSYM Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantılar sonrasında KPSS Lisans Sınavının yen, tarihi belirlendi ve tarih kamuoyu ile paylaşıldı.
EĞİTİM
08 Ağustos 2022 - 22:20
ÖSYM, 2022 KPSS'nin tarihlerini güncelledi! Sınavlar Eylül ve Ekim aylarında..
31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) alınan karar gereği iptal edilmişti. ÖSYM Yönetim Kurulu, bugün yaptığı bir açıklamada 2022 KPSS'nin yeni tarihini duyurdu.
EĞİTİM
08 Ağustos 2022 - 22:20