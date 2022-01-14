ÖSYM, 2022-TUS başvurularını almaya başladı!

ÖSYM'nin eğitim alanındaki yayınlanan sınav takvimine göre; 2022 yılı için Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ile birlikte 2022-Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sınavları 06 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
Bugün ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlanan bir duyuruya göre ise 2022-TUS ve 2022-STS 1. dönem sınavları için adayların başvurularını yapabilecekleri bildirildi.
2022-TUS SINAVI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sınav girmek isteyen adaylar başvurularını 14 Ocak ile 24 Ocak tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilirler.
2022 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI BAŞVURU EKRANI
2022 TUS SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2022-TUS sınavının başvuru ücreti her oturum için 310,00 TL olarak açıklandı. Ödeme yapmak için son gün 25 Ocak 2022 olup geç başvuru günü yapılan başvurular için sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak gerçekleştirilecek.
Sınav ücretini yatırmak için adaylar, ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzun son sayfasında açıklanan bankalardan birisine yada ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER sekmesindeki 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeyebilirler.
Bugün ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlanan bir duyuruya göre ise 2022-TUS ve 2022-STS 1. dönem sınavları için adayların başvurularını yapabilecekleri bildirildi.
2022-TUS SINAVI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sınav girmek isteyen adaylar başvurularını 14 Ocak ile 24 Ocak tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilirler.
2022 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI BAŞVURU EKRANI
2022 TUS SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2022-TUS sınavının başvuru ücreti her oturum için 310,00 TL olarak açıklandı. Ödeme yapmak için son gün 25 Ocak 2022 olup geç başvuru günü yapılan başvurular için sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak gerçekleştirilecek.
Sınav ücretini yatırmak için adaylar, ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzun son sayfasında açıklanan bankalardan birisine yada ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER sekmesindeki 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeyebilirler.