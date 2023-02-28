ÖSYM'den afet bölgesine 'deprem' düzenlemesi: Ek başvuru ücreti iptal edildi!













EK ÜCRET ALINMASI İPTAL EDİLECEK

'MAĞDURİYET YAŞANMAMASI HEDEFİMİZDİR'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkisini belirlemek için olağanüstü durumdan etkilenen eyaletlerin il ve ilçe incelemesi için sınav koordinatörleri ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) koordinatörlerinin değerlendirilmesi toplantısı yapıldı. Bölgedeki durumun değerlendirilmeye alındığı toplantıda Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM koordinatörünün durumu ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konferansta yaptığı konuşmada, Yüzyılın Felaketi'nin yaralarını saracağını belirtti. Sınav takvimi hakkında bilgi veren Ersoy, şunları söyledi: "ÖSYM takvimine en yakın sınav Nisan başında yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi sınavıdır. Bu sınav için ek başvurular sınav başındadır. Mart ayında adaylar sınava gireceklerdir. ek başvurular için istedikleri seviye belirleme sınavını seçebileceklerdir. Ek başvurularda yüzde 50 ek ücret, Yönetim kurulu olarak deprem nedeniyle bunu kaldırdık. Sınava giren adaylar Türkiye'nin her yerinden sınava girebilecekler”Ersoy, deprem bölgesindeki bazı bölgelerin ıssız olduğunun farkında olduklarını dile getirerek, “Bu bölgelerdeki insan hareketliliği çok yüksek. Bu nedenle takip sürecinde değerlendirmelerin nasıl ilerleyeceğine birlikte karar vereceğiz. Bu, inceleme sürecinde hiçbir bireysel mağduriyet olmadan birincil odak noktamız olacak." diye konuştu.