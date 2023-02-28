6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkisini belirlemek için olağanüstü durumdan etkilenen eyaletlerin il ve ilçe incelemesi için sınav koordinatörleri ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) koordinatörlerinin değerlendirilmesi toplantısı yapıldı. Bölgedeki durumun değerlendirilmeye alındığı toplantıda Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM koordinatörünün durumu ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.
EĞİTİM
28 Şubat 2023 - 23:39
ÖSYM'den afet bölgesine 'deprem' düzenlemesi: Ek başvuru ücreti iptal edildi!
ÖSYM Başkanı Dr. Bayram Ali Ersoy, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden büyük oranda etkilenen Gaziantep'te düzenlenen toplantı vesilesiyle, "yüzyılın felaketi" nedeniyle bundan sonraki başvuruların yüzde 50 ek ücrete tabi olacağını söyledi.
EĞİTİM
28 Şubat 2023 - 23:39