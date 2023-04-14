EĞİTİM
14 Nisan 2023 - 17:11

ÖSYM'den az önce duyuru yapıldı! TC kimlik numaranız ve şifrenizler hemen kontrol edin: 11.00'dan itibaren başlayacak!

ÖSYM internet sitesinden yapmış olduğu yazılı açıklamayla bildirdi. Bugün saat 11.00 sıralarında yaptığı açıklamada T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileriyle 2023-YÖKDİL/1 sonuçlarını kontrol edilebileceği aktarıldı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz...

EĞİTİM
14 Nisan 2023 - 17:11
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
ÖSYM'den az önce duyuru yapıldı! TC kimlik numaranız ve şifrenizler hemen kontrol edin: 11.00'dan itibaren başlayacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Beklenen sonuçlar açıklığa kavuştu! Adayların elini çabuk tutması lazım! ÖSYM, 2023-YÖKDİL/1 sonuçların belli olduğu internet sitesinde paylaştı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

26 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

ÖSYM

CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

Ayrıca yapılan açıklamaya göre ÖSYM, adayların cevap kağıtlarının görüntülerini ve cevap kağıtlarına yapılan girişlerin optik okuma cihazlarıyla okutulmasıyla elde edilen cevapların yanı sıra soruların doğru cevaplarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün boyunca erişim sağlanabilecek.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ