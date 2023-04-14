ÖSYM'den az önce duyuru yapıldı! TC kimlik numaranız ve şifrenizler hemen kontrol edin: 11.00'dan itibaren başlayacak!

Beklenen sonuçlar açıklığa kavuştu! Adayların elini çabuk tutması lazım! ÖSYM, 2023-YÖKDİL/1 sonuçların belli olduğu internet sitesinde paylaştı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
26 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.