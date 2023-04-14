ÖSYM'den az önce duyuru yapıldı! TC kimlik numaranız ve şifrenizler hemen kontrol edin: 11.00'dan itibaren başlayacak!













CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

Beklenen sonuçlar açıklığa kavuştu! Adayların elini çabuk tutması lazım! ÖSYM, 2023-YÖKDİL/1 sonuçların belli olduğu internet sitesinde paylaştı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:26 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.Ayrıca yapılan açıklamaya göre ÖSYM, adayların cevap kağıtlarının görüntülerini ve cevap kağıtlarına yapılan girişlerin optik okuma cihazlarıyla okutulmasıyla elde edilen cevapların yanı sıra soruların doğru cevaplarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün boyunca erişim sağlanabilecek.