EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 16:52

ÖSYM'den merakla beklenen duyuru! 2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş belgesi yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 31 Temmuz'da iptal edilen sınavların yerine 18 Eylül'de yapılacak olan 2022 KPSS Lisans sınavının giriş belgelerini yayımladı.

EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 16:52
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ÖSYM'den merakla beklenen duyuru! 2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş belgesi yayımlandı


2022-KPSS Lisans oturumuna katılım gösterecek olan adaylar, ÖSYM web sitesinde yer alan duyuru kapsamında sınava nerede gireceklerini gösteren sınav giriş belgelerini temin edebilecekler. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ​​adresine TC Kimlik numarası ve aday şifresini yazarak giriş yapan adaylar belgenin çıktısını alabilecekler.

2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş belgesi

Sınav tarihi 18 Eylül 2022 Pazar



Açıkalamada ayrıca 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları için adayların saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların ise saat 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacağının altı çizildi.

KPSS sınav tarihleri yeniden güncellendi

Bazı soruların kopya olduğu yönünde ortaya atılan iddialar sonrası yapılan incelemeler sonrası 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS oturumlarının iptal edilmesine karar verilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak olan oturumlar da ileri tarihe ertelenmişti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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