ÖSYM'den merakla beklenen duyuru! 2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş belgesi yayımlandı







Sınav tarihi 18 Eylül 2022 Pazar







KPSS sınav tarihleri yeniden güncellendi

2022-KPSS Lisans oturumuna katılım gösterecek olan adaylar, ÖSYM web sitesinde yer alan duyuru kapsamında sınava nerede gireceklerini gösteren sınav giriş belgelerini temin edebilecekler. ÖSYM'nin​​adresine TC Kimlik numarası ve aday şifresini yazarak giriş yapan adaylar belgenin çıktısını alabilecekler.Açıkalamada ayrıca 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları için adayların saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların ise saat 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacağının altı çizildi.Bazı soruların kopya olduğu yönünde ortaya atılan iddialar sonrası yapılan incelemeler sonrası 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS oturumlarının iptal edilmesine karar verilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak olan oturumlar da ileri tarihe ertelenmişti.