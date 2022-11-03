9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen ön lisans KPSS için heyecanlı bekleyiş devam ederken güne başlarken ÖSYM tarafından açıklama geldi. 3 Kasım 2022 saat 10.00'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları için sisteme yoğun ilgi gösterildi. İşte, sınav sonucunu öğrenmek isteyenler için link haberimizde yer almaktadır
EĞİTİM
03 Kasım 2022 - 11:06
ÖSYM'den son dakika açıklaması! KPSS 2022 Ön lisans sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM'den milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Heyecanla beklenen 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı. İşte sonucunu öğrenmek isteyenler için ÖSYM duyurusu haberimizde
EĞİTİM
03 Kasım 2022 - 11:06
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