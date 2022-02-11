EĞİTİM
11 Şubat 2022 - 13:36

ÖSYM'den son dakika duyurusu: 2022 YKS başvuruları erişime açıldı!

ÖSYM'nin 2022 yılı için gerçekleştireceği YKS sınavına ilişkin başvurular başladı. Peki, 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?

EĞİTİM
11 Şubat 2022 - 13:36
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ÖSYM'den son dakika duyurusu: 2022 YKS başvuruları erişime açıldı!
2022 yılında yaklaşık olarak 2,5 milyon öğrencinin girmesinin planlandığı 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün itibariyle resmen başlatıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) Haziran ayında yapacağı YKS için başvuruların açılmasıyla birlikte binlerce öğrencinin '2022 YKS başvurusu nasıl yapılır?' şeklindeki sorunun detaylarını haberimizde derledik.








BAŞVURULAR 11 ŞUBAT-7 MART TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK!

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında YKS başvurularının 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında alınacağı bildirilirken başvuru tarihlerini kaçıran adayların yeniden başvuru yapabilmeleri için 16-17 Mart tarihlerinde haklarını kullanabilecekleri kaydedildi. 



18-19 Haziran 2022 tarihinde yapılması planlanan YKS'nin 3 oturum şeklinde yapılacağı belirtilen açıklamada ilk oturum olan TYT'nin, 18 Haziran’da, AYT ve YDT sınavlarının da 19 Haziran’da yapılacağı bildirildi.



Sınav sonuçlarının 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanması beklenirken 2022 YKS başvurusu yapılabilinmesi için adayların https://ais.osym.gov.tr web sitesine giriş yaparak oturum açmaları gerekiyor. Henüz ÖSYM sistemine kayıt yaptırmamış olan adaylar ise e-Devlet sistemi üzerinden YKS başvurusu yapabilecekler. 

YKS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
EDİTOR
Elvan
Elvan
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