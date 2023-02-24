ÖSYM'den son dakika duyurusu! TC kimlik numarası ve şifrenizle hemen sorgulamanız gerekiyor







2023-TR-YÖS SONUÇLARI AÇIKLANDI: ÖSYM DUYURUSU ÖSYM tarafından 29 Ocak 2023 tarihinde uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2023-TR-YÖS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. ÖSYM, adayların sınav sonuçlarını 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanarak öğrenebileceklerini belirtti.





SONUÇLARA KİMLİK NUMARASI VE ŞİFRE İLE ULAŞMAK MÜMKÜN!

ÖSYM NEDİR?

ÖSYM, 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS) Sonuçlarının 24 Şubat 2023 tarihinde açıklandığını duyurdu.ÖSYM, adayların sınav sonucuna ulaşmak için 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Türkiye'de eğitim sistemi ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemlerini yürütmekle görevli bir devlet kurumudur. ÖSYM, üniversiteye giriş sınavlarından askeri öğrenci seçme sınavlarına, yüksek lisans ve doktora sınavlarından dil sınavlarına kadar birçok sınavın ve yerleştirme işleminin düzenlenmesinde rol oynamaktadır. ÖSYM, sınavların hazırlanması, uygulanması, sonuçların açıklanması, itirazların değerlendirilmesi ve sonuçların ilan edilmesi gibi tüm aşamalarda görevlidir. Ayrıca ÖSYM, üniversite adaylarının tercih işlemlerini de yürütmektedir. Tercih döneminde, üniversitelerin kontenjanlarını, programlarını ve yerleştirme puanlarını belirleyerek, adayların tercihlerine göre üniversitelere yerleştirme işlemlerini gerçekleştirir. ÖSYM, Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemlerinin doğru ve adil bir şekilde yapılması için çalışmaktadır. Bu nedenle, sınavların hazırlanması, uygulanması ve sonuçların açıklanması sürecinde sıkı güvenlik önlemleri alınmakta ve tüm işlemler yasalara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.