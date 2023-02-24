ÖSYM, 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS) Sonuçlarının 24 Şubat 2023 tarihinde açıklandığını duyurdu.
EĞİTİM
24 Şubat 2023 - 20:50
ÖSYM'den son dakika duyurusu! TC kimlik numarası ve şifrenizle hemen sorgulamanız gerekiyor
ÖSYM internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile resmen duyurdu. Söz konusu açıklamaya göre, bugün sonuçlar açıklandı. Adaylar sonuçlarını kimlik numaraları ve şifre bilgileri ile öğrenebilecekler. TR-YÖS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
EĞİTİM
24 Şubat 2023 - 20:50
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2023-TR-YÖS SONUÇLARI AÇIKLANDI: ÖSYM DUYURUSU ÖSYM tarafından 29 Ocak 2023 tarihinde uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2023-TR-YÖS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. ÖSYM, adayların sınav sonuçlarını 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanarak öğrenebileceklerini belirtti. ÖSYM, adayların sınav sonucuna ulaşmak için 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.
2023-TR-YÖS SONUÇLARI AÇIKLANDI: ÖSYM DUYURUSU ÖSYM tarafından 29 Ocak 2023 tarihinde uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2023-TR-YÖS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. ÖSYM, adayların sınav sonuçlarını 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanarak öğrenebileceklerini belirtti. ÖSYM, adayların sınav sonucuna ulaşmak için 24 Şubat 2023 tarihinden itibaren kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.
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