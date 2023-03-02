EĞİTİM
02 Mart 2023 - 23:41

ÖSYM'den son dakika sınav duyurusu! O sınavlar yapılmayacak

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi dolayısıyla birçok alanda düzenlemeler yapıldı. Bölgede ailelere destekler sağlandı, ödemeler ertelendi, okullar kapatıldı ve bir açıklama da ÖSYM'den geldi. Açıklama detayları haberimizde.

EĞİTİM
02 Mart 2023 - 23:41
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ÖSYM'den son dakika sınav duyurusu! O sınavlar yapılmayacak
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ÖSYM yapılacak olan sınavlarla alakalı açıklama yaptı. Deprem yaşanan 4 ilde bazı sınavların yapılmayacağı kararı açıklandı. Bu iller için yeni açıklamalar yapıldı. ÖSYM duyurusu yazının devamında.

ÖSYM deprem açıklaması

ÖSYM DEPREM DUYURUSU



Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 ilde YÖKDİL/1, YDS/1, TUS!1 ve MSÜ Aday belirleme sınavları yapılmayacak. Bu iller ise, Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş olarak açıklandı. Adaylar farklı illerden sınav merkezi seçmeli. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, açıklamayı duyurdu. Bu illerde yaşayan ve sınava girecek olan vatandaşlar yeni sınav merkezi seçmeli. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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