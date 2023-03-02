ÖSYM'den son dakika sınav duyurusu! O sınavlar yapılmayacak







ÖSYM DEPREM DUYURUSU







ÖSYM yapılacak olan sınavlarla alakalı açıklama yaptı. Deprem yaşanan 4 ilde bazı sınavların yapılmayacağı kararı açıklandı. Bu iller için yeni açıklamalar yapıldı. ÖSYM duyurusu yazının devamında.Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 ilde YÖKDİL/1, YDS/1, TUS!1 ve MSÜ Aday belirleme sınavları yapılmayacak. Bu iller ise, Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş olarak açıklandı. Adaylar farklı illerden sınav merkezi seçmeli. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, açıklamayı duyurdu. Bu illerde yaşayan ve sınava girecek olan vatandaşlar yeni sınav merkezi seçmeli.