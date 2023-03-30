EĞİTİM
30 Mart 2023 - 11:34

ÖSYM, deprem bölgesindeki 4 ilde YKS sınav kararını değiştirdi!

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS sınavının Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ile birlikte Adıyaman'da da uygulanması yönünde bir karar aldındığını duyurdu.

EĞİTİM
30 Mart 2023 - 11:34
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ÖSYM, deprem bölgesindeki 4 ilde YKS sınav kararını değiştirdi!
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ÖSYM tarafından deprem bölgesiyle ilgili yeni bir karar alındı. Konuyla ilgili yapılan bir son dakika duyurusunda deprem bölgesi içinde olan Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav yapılmaması kararının değiştiği anlaşıldı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, YKS'yi 4 ilde yönetme kararı aldıklarını söyledi.



8 Mart tarihinde yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde "Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da YKS yapılmayacaktır. Adaylar istedikleri illeri seçip sınava girebileceklerdir." ibareleri yer alırken, bugün yayınlanan son dakika açıklamasında bu kararın değiştiği bildirildi.

ÖSYM, deprem bölgesindeki 4 ilde YKS sınav kararı

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 4 İLDE YKS SINAVI YAPILACAK

ÖSYM'nin yayınladığı son dakika yazılı duyurusunda;

"Deprem nedeniyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınavların uygulanmamasına karar veren ÖSYM, deprem bölgesinin dört ilinde gerçekçeştirilen incelemerin ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitim öğretim sürecine başlaması ile birlikte yeniden sınav uygulamasının yapılmaya başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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