ÖSYM, deprem bölgesindeki 4 ilde YKS sınav kararını değiştirdi!

ÖSYM tarafından deprem bölgesiyle ilgili yeni bir karar alındı. Konuyla ilgili yapılan bir son dakika duyurusunda deprem bölgesi içinde olan Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav yapılmaması kararının değiştiği anlaşıldı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, YKS'yi 4 ilde yönetme kararı aldıklarını söyledi.
8 Mart tarihinde yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde "Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da YKS yapılmayacaktır. Adaylar istedikleri illeri seçip sınava girebileceklerdir." ibareleri yer alırken, bugün yayınlanan son dakika açıklamasında bu kararın değiştiği bildirildi.