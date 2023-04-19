ÖSYM dolgun maaşla personel alımı yapacak! KPSS'den 65 ve üstü puan almak yeterli

ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen giriş sınavı, iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. İlk aşama yazılı sınav olup, 20/05/2023 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir. Yazılı sınavın yapılacağı adres, sınav saatleri ve yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, en az 10 gün öncesinde ÖSYM Başkanlığının internet sayfasında duyurulacaktır. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alabileceklerdir ve ayrıca fiziksel olarak sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir. Adaylar, yazılı sınav öncesinde başvuru yapmış oldukları pozisyonun gerektirdiği konuları ve soru formatlarını dikkatlice inceleyerek hazırlanmalıdırlar. Yazılı sınav, genellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır ve sınav süresi belirli bir zaman dilimi içerisinde tamamlanmalıdır. Sınavda başarı elde etmek için adaylar, iyi bir sınav stratejisi geliştirmeli, soruları dikkatlice okuyup anlamalı, doğru cevapları belirlemek için dikkatli bir analiz yapmalı ve zamanı verimli bir şekilde kullanmalıdırlar.
BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
Sınav başvuru şartları, başvurulan pozisyona göre belirlenmiş olup aşağıdaki detayları içermektedir: 2021 veya 2022 yılında yapılan KPSS Lisans sınavlarında, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerinden en az birinden 65 puan veya daha yüksek almış olmak. Bu şart, adayın KPSS Lisans sınavlarında başarılı bir performans sergilemesini gerektirmektedir. Yurt içinde en az 4 yıl süreli fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. Bu şart, adayın ilgili alanda yeterli eğitim düzeyine sahip olmasını gerektirmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. Bu şart, adayın genel memur atama koşullarını karşılamasını gerektirmektedir. 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Bu şart, adayın 35 yaş sınırına uygun olmasını gerektirmektedir. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı, vücut sakatlığı veya özrü bulunmamak. Bu şart, adayın sağlık açısından pozisyonda görev yapmaya uygun olmasını gerektirmektedir. Bu pozisyona başvuran adaylar, ÖSYM'nin kurumsal mevzuatı çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş sayılır. Bu şart, adayın ÖSYM tarafından belirlenen kurallar ve düzenlemelere uymayı kabul etmesini gerektirmektedir. Tüm bu şartlar, başvurulan sınav veya pozisyon için geçerli olan kurallara ve düzenlemelere tabidir ve adayların başvuru yaparken bu şartları karşılamaları gerekmektedir.
BAŞVURU DETAYLARI2021 veya 2022 KPSS Lisans sınavlarında, yukarıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en az asgari puanı alan adaylar, Kurumumuza görev talebinde bulunmak istediklerinde, 14/04/2023 - 28/04/2023 tarihleri arasında Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak elektronik ortamda başvuru yapacaklardır. Posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecektir.
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV KOŞULLARIYazılı sınav, %70 test ve %30 klasik sorulardan oluşacak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav sonuçları, sınavdan itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlık internet sitesinde duyurulacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, sınav tarihinin en az on beş gün öncesinde sınav yer, gün ve saat bilgisi e-Devlet veya Başkanlık internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar, özgeçmiş belgelerini Başkanlığın belirtilen adresine teslim edeceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, konuyu özetleme ve ifade yeteneği, liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu, özgüven, ikna kabiliyeti, genel yetenek ve kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık gibi kriterlere göre ayrı ayrı puan alacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için adayların 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Giriş sınavı sonuçları, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile hesaplanır. En yüksek puandan başlayarak başarı sırasına göre adaylar asıl ve yedek olarak belirlenir. Sonuçlar, Başkanlığın internet sayfasında duyurulur ve asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir. Adaylar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra yedi gün içinde Komisyona itiraz edebilirler. İtirazlar, en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır ve adaya yazılı olarak bildirilir. Kurumu yanıltma durumunda olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur ve kamu görevlisi olanlar bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara bildirilir.
Daha fazla bilgi için https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.