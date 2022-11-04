ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı! 2022 Ön Lisans KPSS sonucumu nasıl öğrenirim? 2022 Ön Lisans KPSS sonuç sorgulama







2022-KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI







2 yıllık üniversite eğitimini tamamlayan öğrencilerin girmiş olduğu Ön Lisans KPSS sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM sınava giren adaylar için bir duyuru yaptı. Detaylar haberimizde!ÖSYM geçtiğimiz aylarda düzenlediği Ön Lisans KPSS sınavının sonuçlarının açıklandığı şu ifadelerle duyurdu; 09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.