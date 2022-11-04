EĞİTİM
04 Kasım 2022 - 00:07

ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı! 2022 Ön Lisans KPSS sonucumu nasıl öğrenirim? 2022 Ön Lisans KPSS sonuç sorgulama

ÖSYM geçtiğimiz aylarda düzenlediği Ön Lisans KPSS sınavının sonucunu açıkladığını kendi internet sayfasında duyurdu. Heyecanla bekleyen milyonlarca aday sınav sonucunu öğrenmek için siteye giriş yapmaya başladı! İşte detaylar...

EĞİTİM
04 Kasım 2022 - 00:07
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ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı! 2022 Ön Lisans KPSS sonucumu nasıl öğrenirim? 2022 Ön Lisans KPSS sonuç sorgulama


2 yıllık üniversite eğitimini tamamlayan öğrencilerin girmiş olduğu Ön Lisans KPSS sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM sınava giren adaylar için bir duyuru yaptı. Detaylar haberimizde!

2022-KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM geçtiğimiz aylarda düzenlediği Ön Lisans KPSS sınavının sonuçlarının açıklandığı şu ifadelerle duyurdu; 09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

EDİTÖR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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