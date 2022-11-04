ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı! 2022 Ön Lisans KPSS sonucumu nasıl öğrenirim? 2022 Ön Lisans KPSS sonuç sorgulama

2 yıllık üniversite eğitimini tamamlayan öğrencilerin girmiş olduğu Ön Lisans KPSS sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM sınava giren adaylar için bir duyuru yaptı. Detaylar haberimizde!
2022-KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIÖSYM geçtiğimiz aylarda düzenlediği Ön Lisans KPSS sınavının sonuçlarının açıklandığı şu ifadelerle duyurdu; 09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.