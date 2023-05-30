ÖSYM duyuru yaptı: DGS sınavına girecekler dikkat! O tarihe kadar ödeme yapılması gerekiyor!













ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayarak dört yıllık lisans eğitimine geçmek isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirler. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesinde ikamet eden adaylardan DGS başvuru ücreti alınmayacağını açıkladı, böylece bu adaylar için bir kolaylık sağlanmış oldu.2023 DGS başvuruları, ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler. Başvuruların tamamlanması için son tarih, 5 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir. ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamalarına göre, deprem bölgesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu bölgelerde ikamet eden adaylardan DGS sınav ücreti alınmayacaktır. ÖSYM, depremzede olan adaylara destek olmak amacıyla daha önce YKS ve KPSS başvurularında da ücret almadıklarını belirtmişti. Bu bağlamda, depremzedelerin yanında olma ve destek sağlama çabaları devam edecektir. DGS sınavı, 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu sınav, iki yıllık üniversite eğitimini tamamlayan öğrencilerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlamaktadır. Adaylar, sınav sonuçlarına göre boş kontenjanlara başvurarak geçiş imkanı elde edebilirler. Daha fazla bilgi ve güncellemeler için ÖSYM'nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmek önemlidir. DGS başvuruları için belirlenen tarihler arasında başvuruların tamamlanması önemlidir. Adaylar, 29 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu süre içinde başvurularını tamamlayan adaylar, 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak olan sınava katılma hakkı elde edeceklerdir. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını kolaylıkla tamamlayabilirler. ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamalarına göre, deprem bölgesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu bölgelerde ikamet eden adaylardan DGS sınav ücreti alınmayacaktır. Bu karar, depremzede olan adaylara destek olma amacıyla alınmıştır ve ÖSYM, daha önce de YKS ve KPSS başvurularında deprem bölgesinden başvuran adaylardan ücret almadığını belirtmiştir. Bu tutumun sürdürülmesiyle depremzedelerin sınav kaygısından bir nebze olsun kurtulmaları ve eğitim hayatlarına devam etmeleri amaçlanmaktadır.