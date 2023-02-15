Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bir son dakika bilgisi paylaştı. ÖSYM'nin resmi intetrnet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Atama Sınavı ile birlikte yabancı dil elektronik sınavının (e-YDS 2023-2 İngilizce) Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe alındığı bildirildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle sınav takvimi değiştiği aktarıldı.
EĞİTİM
15 Şubat 2023 - 15:21
ÖSYM sınav takvimini değiştirdi! 2023-MSÜ ile e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı ertelendi..
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan bir duyuruda, sınav takviminde değişiklik yapıldığı ve bu kapsamda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Atama Sınavı ile birlikte yabancı dil elektronik sınavının (e-YDS 2023-2 İngilizce) ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
EĞİTİM
15 Şubat 2023 - 15:21