EĞİTİM
15 Şubat 2023 - 15:21

ÖSYM sınav takvimini değiştirdi! 2023-MSÜ ile e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı ertelendi..

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan bir duyuruda, sınav takviminde değişiklik yapıldığı ve bu kapsamda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Atama Sınavı ile birlikte yabancı dil elektronik sınavının (e-YDS 2023-2 İngilizce) ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

EĞİTİM
15 Şubat 2023 - 15:21
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ÖSYM sınav takvimini değiştirdi! 2023-MSÜ ile e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı ertelendi..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bir son dakika bilgisi paylaştı. ÖSYM'nin resmi intetrnet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Atama Sınavı ile birlikte yabancı dil elektronik sınavının (e-YDS 2023-2 İngilizce) Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe alındığı bildirildi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle sınav takvimi değiştiği aktarıldı.



2023-MSÜ ile e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı ertelendi

2023-MSÜ VE E-YDS 2023/2 İNGİLİZCE SINAV TARİHLERİ

Bu çerçevede, daha önceden organize edilen 19 Mart'ta gerçekleştirileceği duyurulan 2023-MSU sınavının 2 Nisan tarihinde yapılması konusunda bir karar alındı. Diğer taraftan 18 Şubat günü yapılması planlanan e-YDS 2023/2 İngilizce sınavı da yine tapılan takvim değişikliği nedeniyle 4 Mart gününe ertelendi.

Adana E-Sınav Merkezi'nde yabancı dil sınavına girmeyi tercih eden adaylar, 20-22 Şubat tarihleri ​​arasında sınav merkeziyle ilgili tercihlerini "Ankara Elektronik Sınav Merkezi" olarak güncelleyebilecekler. Mart'ta yapılacak sınava giremeyen adaylar arasından 2023 yılında İngilizce olarak yapılacak e-YDS sınavlarından birini e-YDS 2023/2 Başvuru Güncelleme Ekranı'na girerek istedikleri sınava ve aynı zamanda talepte bulundukları sınav merkezinde ücretsiz katılabilecekler.

Adaylar, 22 Şubat saat 23:59'a kadar ÖSYM'nin aday işlemlerinin yapıldığı (https://ais.osym.gov.tr) adresinden sınav merkezini güncelleyebilecek veya sınav tercihlerini değiştirebilecek.

2023-MSÜ ile e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı ertelendi

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