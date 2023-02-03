ÖSYM sınavlarına girenler dikkat! Bu banka sınav ücretlerine 185 TL indirim yapacak: Sınav paraları yarı yarıya düşecek!

Öğrecilerin canını sıkan yüksek ÖSYM sınav ücretlerinde bir indirim kapıda! Bankadan gelecek olan müjde ile birlikte, kredi
kartıyla sınav ücretini ödeyen öğrenciler 180 TL'lik bir indirim elde edecek. Milyarlarca öğrenci tarafından sevinçle karşılanacak bir haber
verildi. İşte ayrıntılar...
ÖSYM, sınavları için yapılacak ödemelerde indirim duyurdu. İş Bank, önemli bir kampanya ile müşterilerine yöneldi. Peki bu kampanya gereği hangi sınavlar daha ucuz hale gelecek? Sınava girecek olanlar ve özellikle de öğrenciler, bankanın sunduğu bu fırsat konusunda büyük bir ilgi gösterecek.
ÖSYM Sınav Ücreti İndirimi!
ÖSYM sınav ücreti %25 oranında azalacaktır. Bu sayede daha az ödeyerek sınava kayıt olabilirsiniz. 27 Ocak - 6 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyaya Maximum Kart ile katılım sağlanabilmektedir. Maximum olmayan kartlarla yapılan ödemelerde indirim uygulanmayacaktır. Ayrıca bu ödemeleri İşCep veya ÖSYM internet sitesi üzerinden de yapabilirsiniz.
Sınavlar 180 TL Ucuzlayacak!
Sınav ücretlerinde kampanyaya göre yapılan indirim 180 TL'ye kadar geçerlidir. 180 TL üzeri indirim kabul edilmeyecek. Maximum özellikli kredi kartları Maximum, Maximiles, Privia, Maximiles Black, MercedesCard, Maximum Pati Card ve Maximum Young Credit Card'dır. İş Bankası'nın son kampanyasına aşırı istek olduğunun altını çizmeliyiz.