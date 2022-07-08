EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 13:20

ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri

ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınav süreçlerinin tamamlanmasının ardından görevli öğretmenler merakla sınav ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki sınav görevli ücretleri de zamlandı mı? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 13:20
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ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri


Sınavlarda görevli olan öğretmenler internet üzerinden sınav ücretlerinin artıp artmadığını araştırıyor. Peki ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların ücretleri arttı mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sınav görevli ücretleri

ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı da 3 Temmuz günü tamamlandı. Görevli ücretlerini alan öğretmenler bir artış olduğunu gözlemledi. Sınavlarda salon başkanı olanlar 340 TL, sınav görevlisi olan öğretmenler ise 300 TL ücret aldı.



ÖSYM ve MEB Sınav Görevli Ücretleri

MEB sınav görevli ücretli

MEB tarafından düzenlenen ve Temmuz ayında başlayarak Aralık ayında sona eren birçok sınav (ehliyet, bursluluk, açık öğretim) ücretleri de merakla araştırılıyor. Sınav görevli ücretlerinin son hali şu şekilde; Sözleşmeli öğretmenlerden salon başkanı olanların sınav ücreti 463 TL, gözetmenlerin 449 TL, bina sınav sorumlusu 562 TL, bina yöneticisi 533 TL, bina yöneticisi yardımcısı 477 TL, yedek gözetmen 337 TL, yardımcı engelli gözetmen 562 TL, e-Sınav uygulama sorumlusu 421 TL, e-Sınav salon başkanı 365 TL, e-Sınav gözetmen 337 TL. Kadrolu öğretmenlerin sınav ücretleri ise; salon başkanı 463 TL, gözetmen 449 TL, bina sınav sorumlusu 562 TL, bina yöneticisi 533 TL, bina yöneticisi yardımcısı 477 TL, yedek gözetmen 337 TL, yardımcı engelli gözetmen 562 TL, e-Sınav uygulama sorumlusu 421 TL, e-Sınav salon başkanı 365 TL, e-Sınav gözetmen 337 TL şeklinde belirlendi.

Sınav görevlisi nasıl olunur

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler başvurularını MEBBİS üzerinden yapmaktadır. MEBBİS'e kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvurular yapılabilir. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda ise gözetmen olmak isteyenlerin üniversite personeli ya da Milli Eğitim Bakanlığı görevlisi olması gerekmektedir. Öğretmenler başvurularını Görevli İşlemleri Sistemi sitesinden yapabilirler.

Hangi sınavlara başvuru yapılır

ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların zamlı ücretleri Temmuz ayından sonra düzenlenen sınavlarda geçerli olacak. Temmuz ayından sonra ÖSYM ve MEB'in geriye kalan sınavları ise şu şekilde; MEB 4 Eylül İlk ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı, Online Açık öğretim sınavları 20-29 Temmuz arasında, ÖSYM Lisans KPSS Genel Kültür Genel Yetenek 31 Temmuz günü, ÖSYM KPSS Ön lisans 2 Ekim günü, ÖSYM KPSS Lise Ortaöğretim 6 Kasım günü, ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı 6-7 Ağustos günü, ÖSYM KPSS ÖABT sınavı 14 Ağustos günü yapılacak. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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