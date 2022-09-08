YAŞAM
08 Eylül 2022 - 10:35

Ot yüklü kamyonet yan yattı: 5 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot taşıyan kamyonetin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 10:35
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Ot yüklü kamyonet yan yattı: 5 yaralı


Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ot yüklü kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.



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