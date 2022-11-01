EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 09:39

Oto yıkama dükkanı nasıl açılır, ne kadar kazandırır? Oto yıkamacı açmak için gidilmesi gereken yerler ve gerekli maliyet

Oto yıkamacılık dükkanı açmak isteyenler internet üzerinden sıkı araştırma yapmaktadır. Oto yıkama dükkanı nasıl açılır? Oto yıkama dükkanı açma maliyeti ne kadardır? Oto yıkamacı ne kadar kazandırır? İşte merak edilen soruların yanıtları haberimizde yer almaktadır

EKONOMİ
01 Kasım 2022 - 09:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Oto yıkama dükkanı nasıl açılır, ne kadar kazandırır? Oto yıkamacı açmak için gidilmesi gereken yerler ve gerekli maliyet


Gün geçtikçe ilerleyen teknoloji sayesinde birçok meslekler ölü yatırım haline gelirken oto yıkamacılık veya oto kuaförlük ilerleyen zamanlarda da da tercih edilen meslek olarak kalacaktır. Oto yıkama açmak isteyen kimse nasıl açılacağını ve ne kadar maliyet gerektiğini merak etmektedir. İşte, oto yıkamacılık açacak kimse tarafından yapılması gerekenler haberimizde

OTO YIKAMA NASIL AÇILIR?

Her işe giriş yaparken olduğu gibi oto yıkama ya da oto kuaför açmak isteyen birininde iyi bir planlama yapması gerekir. He zevkli hem de karlı bir meslek olarak bilinen oto yıkamacılık açmak için uğranması gereken bazı yerler vardır. Vergi dairesi, belediye, bağkur, ticaret odası ve esnaf odası gibi.

OTO YIKAMACI AÇMA MALİYETİ NE KADAR?



Oto yıkamacı açmak isteyenlerin kafasında ki soru işareti ne kadar maliyet olacağı olurken bu durum dükkanın tadilatı olmadığında ortalama araç gerçeklerşen alımı 15-20 bin TL'ye ulaşmaktadır. Fakat bu rakam içerisinde dükkan kirası ya da dükkan tadilatı bulunmamaktadır.

OTO YIKAMA İŞİ NE KADAR KAZANDIRIR?

Herkes tarafından merak edilen oto yıkama dükkanlarının ne kadar kazandırdığının net bir cevabı bulunmamaktadır. Fakat dükkanın iyi bir yerde olması geliri arttıracağı gibi aylık 10 bin TL gib bir rakam ile fırsat sunabilir. Fakat müşteri memnuniyeti olmayan gelen müşteriyi tutmayan çalışanların iş yerinin kazaması gibi bir durum söz konusu değildir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!
İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!
Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği kimlere verilir? Mazot ve gübre yardım parası alma şartları
Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği kimlere verilir? Mazot ve gübre yardım parası alma şartları
Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi borcu sorgulama ekranı
Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi borcu sorgulama ekranı
İcradan satışı ev nasıl olur, ne kadar sürer? İcradan ev nasıl alınır, karlı bir yatırım mıdır? İcradan ev alma şartları
İcradan satışı ev nasıl olur, ne kadar sürer? İcradan ev nasıl alınır, karlı bir yatırım mıdır? İcradan ev alma şartları
Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar? Doğrudan vergi çeşitleri
Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar? Doğrudan vergi çeşitleri
Dolaylı vergi nedir, oranları ne kadardır? Dolaylı vergiyi kapsayan vergiler ve ödemeyi yapacak kişiler
Dolaylı vergi nedir, oranları ne kadardır? Dolaylı vergiyi kapsayan vergiler ve ödemeyi yapacak kişiler
Son Haberler
TMSF nedir, ne anlama gelir? TMSF görev ve yetkileri nelerdir? TMSF dışında kalan mevduatlar
TMSF nedir, ne anlama gelir? TMSF görev ve yetkileri nelerdir? TMSF dışında...
Doğum borçlanması nasıl yapılır, kimleri kapsar? Doğum borçlanma şartları neledir? Doğum borçlanma evrakları ve süresi
Doğum borçlanması nasıl yapılır, kimleri kapsar? Doğum borçlanma...
İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!
İcradan araba alacaklar dikkat! Bu detaylar hayat kurtarır!
Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği kimlere verilir? Mazot ve gübre yardım parası alma şartları
Mazot ve gübre desteği nedir, nereden alınır? Mazot ve gübre desteği...
Görev yeri belgesi nedir, nasıl alınır? Görev yeri belgesi sorgulama ekranı
Görev yeri belgesi nedir, nasıl alınır? Görev yeri belgesi sorgulama...
Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi borcu sorgulama ekranı
Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi...
Elektrik aboneliği nedir, nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için gerekli belgeler
Elektrik aboneliği nedir, nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için...
Evlilik izni nedir, kimlere verilir? Evlilik izni kaç gündür, yıllık izinden düşülür mü? Çalışanlar için evlilik izni alma şartları
Evlilik izni nedir, kimlere verilir? Evlilik izni kaç gündür, yıllık...
Taşımalı eğitim nedir, ne anlama gelir? Taşımalı eğitimin sorunları nelerdir? Taşımalı eğitim yönetmeliği ve tüzüğü
Taşımalı eğitim nedir, ne anlama gelir? Taşımalı eğitimin sorunları...
İmar affı nedir, ne zaman çıkar? İmar affı başvurusu için gerekli bilgiler
İmar affı nedir, ne zaman çıkar? İmar affı başvurusu için gerekli...
İcradan satışı ev nasıl olur, ne kadar sürer? İcradan ev nasıl alınır, karlı bir yatırım mıdır? İcradan ev alma şartları
İcradan satışı ev nasıl olur, ne kadar sürer? İcradan ev nasıl...
Öğretmenlik için sağlık raporu gerekiyor mu? Öğretmenlik sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? Sağlık raporu alınabilecek yerler
Öğretmenlik için sağlık raporu gerekiyor mu? Öğretmenlik sağlık...
KPSSP93 puan türü nedir, nerelerde kullanılır? KPSSP93 puan türü ile nereler tercih edilir? KPSSP93 puan türü hesaplama formülü
KPSSP93 puan türü nedir, nerelerde kullanılır? KPSSP93 puan türü...
Şehit akrabam var mı? Şehit olan akrabalar nasıl öğrenilir? Şehit sorgulama işlemleri
Şehit akrabam var mı? Şehit olan akrabalar nasıl öğrenilir? Şehit...
Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar? Doğrudan vergi çeşitleri
Doğrudan vergi nedir, ne işe yarar? Doğrudan vergi kimleri kapsar?...