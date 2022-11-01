Oto yıkama dükkanı nasıl açılır, ne kadar kazandırır? Oto yıkamacı açmak için gidilmesi gereken yerler ve gerekli maliyet







OTO YIKAMA NASIL AÇILIR?

OTO YIKAMACI AÇMA MALİYETİ NE KADAR?







OTO YIKAMA İŞİ NE KADAR KAZANDIRIR?

Gün geçtikçe ilerleyen teknoloji sayesinde birçok meslekler ölü yatırım haline gelirken oto yıkamacılık veya oto kuaförlük ilerleyen zamanlarda da da tercih edilen meslek olarak kalacaktır. Oto yıkama açmak isteyen kimse nasıl açılacağını ve ne kadar maliyet gerektiğini merak etmektedir. İşte, oto yıkamacılık açacak kimse tarafından yapılması gerekenler haberimizdeHer işe giriş yaparken olduğu gibi oto yıkama ya da oto kuaför açmak isteyen birininde iyi bir planlama yapması gerekir. He zevkli hem de karlı bir meslek olarak bilinen oto yıkamacılık açmak için uğranması gereken bazı yerler vardır. Vergi dairesi, belediye, bağkur, ticaret odası ve esnaf odası gibi.Oto yıkamacı açmak isteyenlerin kafasında ki soru işareti ne kadar maliyet olacağı olurken bu durum dükkanın tadilatı olmadığında ortalama araç gerçeklerşen alımı 15-20 bin TL'ye ulaşmaktadır. Fakat bu rakam içerisinde dükkan kirası ya da dükkan tadilatı bulunmamaktadır.Herkes tarafından merak edilen oto yıkama dükkanlarının ne kadar kazandırdığının net bir cevabı bulunmamaktadır. Fakat dükkanın iyi bir yerde olması geliri arttıracağı gibi aylık 10 bin TL gib bir rakam ile fırsat sunabilir. Fakat müşteri memnuniyeti olmayan gelen müşteriyi tutmayan çalışanların iş yerinin kazaması gibi bir durum söz konusu değildir.