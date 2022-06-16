Otobüs biletleri tükendi! Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar bilet bulmakta zorlanıyor

Otobüs firmaları henüz şimdiden Kurban Bayram için biletlerin tükenmesi üzerine ek seferler koymaya başladı. Ek seferler konulan otobüslerde fiyatlar yüzde 30 ile 50 arası artış göstermeye başladı.

Kurban Bayramı için bilet fiyatları

Otobüs biletlerinde 1.5-2 saatlik kısa mesafe fiyatları 120 TL'den başlarken, 20 saatin üzerinde otobüs yolculuklarının bilet fiyatları ise 650 ila 750 TL arasında değişim göstermektedir. Bu sene otel fiyatlarındaki artış sebebi ile tatil bölgelerine gidecek otobüs sayıları düşerken, paylaşımlı araç talebinde ise artış yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı takvimi