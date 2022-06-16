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GÜNDEM
16 Haziran 2022 - 10:11

Otobüs biletleri tükendi! Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar bilet bulmakta zorlanıyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala, bayram ziyaretlerine gidecek olan vatandaşlar bilet almak için çaba harcamaya başladı. Biletler daha şimdiden tükenmeye başladı. İşte Kurban Bayramı için otobüs biletleri fiyatları...

GÜNDEM
16 Haziran 2022 - 10:11
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Otobüs biletleri tükendi! Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar bilet bulmakta zorlanıyor
Otobüs firmaları henüz şimdiden Kurban Bayram için biletlerin tükenmesi üzerine ek seferler koymaya başladı. Ek seferler konulan otobüslerde fiyatlar yüzde 30 ile 50 arası artış göstermeye başladı.
Kurban Bayramı için bilet fiyatları
Otobüs biletlerinde 1.5-2 saatlik kısa mesafe fiyatları 120 TL'den başlarken, 20 saatin üzerinde otobüs yolculuklarının bilet fiyatları ise 650 ila 750 TL arasında değişim göstermektedir. Bu sene otel fiyatlarındaki artış sebebi ile tatil bölgelerine gidecek otobüs sayıları düşerken, paylaşımlı araç talebinde ise artış yaşanmaya başladı.
Kurban Bayramı takvimi
 8 Temmuz 2022 Cuma (Arefe Günü)
9 Temmuz 2022 Cumartesi (Bayramın 1. Günü)
10 Ağustos 2022 Pazar (Bayramın 2. Günü)
11 Ağustos 2022 Pazartesi (Bayramın 3. Günü)
12 Ağustos 2022 Salı (Bayramın 4. Günü)
Kurban Bayramı otobüs fiyatları
 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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