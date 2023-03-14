Otobüs, metro kullanan öğrenciler dikkat! Artık bilet ücreti ödenmeyecek: Duyuru yapıldı







ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA







Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan habere göre lise ve ortaokul öğrencileri toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek. Peki şartlar nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş tarafından düzenlenen yeni projeye göre sosyal yardım alma hakkı olan vatandaşların lise ve ortaokul seviyesindeki toplu taşıma kullanan çocukları için toplu taşıma ücretsiz olacak.Mansur Yavaş tarafından yapılan açıklamaya göre eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, çocukların yüzlerinin gülmesi için düzenlenen yeni proje kapsamında ortaokul ve lise seviyesinde eğitim görüp toplu taşıma kullanan öğrencilere 50 binişlik abonman desteği veriliyor. Güncel olarak Ankara toplu taşıma tam bilet 9.50 TL, tam aktarma 3.50 TL, indirimli bilet 4.75 TL, indirimli aktarma ise 2.25 TL olarak belirlendi.