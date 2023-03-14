YAŞAM
14 Mart 2023 - 18:30

Otobüs, metro kullanan öğrenciler dikkat! Artık bilet ücreti ödenmeyecek: Duyuru yapıldı

Toplu taşıma kullanan öğrencilerin yüzünü güldürecek bir yenilik geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerden toplu taşıma ücreti almayacak! Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
14 Mart 2023 - 18:30
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Otobüs, metro kullanan öğrenciler dikkat! Artık bilet ücreti ödenmeyecek: Duyuru yapıldı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan habere göre lise ve ortaokul öğrencileri toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek. Peki şartlar nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş tarafından düzenlenen yeni projeye göre sosyal yardım alma hakkı olan vatandaşların lise ve ortaokul seviyesindeki toplu taşıma kullanan çocukları için toplu taşıma ücretsiz olacak. 



Öğrencilere Toplu Taşıma Desteği

Mansur Yavaş tarafından yapılan açıklamaya göre eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, çocukların yüzlerinin gülmesi için düzenlenen yeni proje kapsamında ortaokul ve lise seviyesinde eğitim görüp toplu taşıma kullanan öğrencilere 50 binişlik abonman desteği veriliyor. Güncel olarak Ankara toplu taşıma tam bilet 9.50 TL, tam aktarma 3.50 TL, indirimli bilet 4.75 TL, indirimli aktarma ise 2.25 TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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